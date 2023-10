Überraschender Rückzug: Mike Pence gibt Rennen um US-Präsidentschaft auf

Der ehemalige Vize von Donald Trump, Mike Pence, zieht sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurück. «Nach vielen Gebeten und Überlegungen habe ich beschlossen, meine Kandidatur zurückzuziehen», erklärte der 64-Jährige am Samstag an einer Veranstaltung der jüdischen Republikaner in Las Vegas, «es ist nicht meine Zeit.» Gleichzeitig betonte er, weiterhin «für konservative Werte und für die republikanische Partei zu kämpfen».

Mike Pence bei einem Auftritt am Samstag in Las Vegas, Nevada. Bild: keystone

Pence wurden im Rennen ums Weisse Haus nur kleine Chancen eingeräumt. Bei den letzten Umfragen im Rennen um die Kandidatur der Republikaner lag er nicht nur hinter Donald Trump, sondern auch etwa hinter Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der Ex-Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley und Unternehmer Vivek Ramaswamy. Medienberichten zufolge kämpfte der 64-Jährige zudem mit Problemen bei der Beschaffung von Geldern.

Pence gehörte bei den Republikanern zu den politisch erfahrensten Kandidaten. Von 2001 bis 2013 gehörte er dem US-Repräsentantenhaus an, von 2013 bis 2017 war er Gouverneur von Indiana. 2017 wurde er von Donald Trump zum Vizepräsidenten gemacht. Pence gehört dem konservativen Flügel der Republikaner an. Er stellte sich etwa gegen Abtreibungen und bezweifelt den menschlich verursachten Klimawandel. (dab)