Chico gewinnt in einem halben Jahr dreimal im Lotto – und ist trotzdem unglücklich

Mehr «Leben»

Im September 2022 räumte der Deutsche Kürsat «Chico» Yildirim fast 10 Millionen Euro im Lotto ab. Entgegen der Warnung aller Experten gab er sein Geld medienwirksam für schnelle Autos und Wohlfahrtsprojekte aus. Viele erwarteten den Totalabsturz innert weniger Monate.

Doch die Glückssträhne des Dortmunders scheint nicht abreissen zu wollen. Im März gewinnt der Glückspilz, nachdem er laut eigenen Angaben seit 15 Jahren Lotto spielt, bereits zum dritten Mal innert sechs Monaten den Hauptgewinn: «Ich kann das gar nicht fassen – das ist doch verrückt», erzählt Chico der «Bild». Zwar kamen bei den letzten beiden Glücksfällen nur noch etwa 5000 Euro dazu, aber immerhin. Ganz in Chico-Manier hat er diesen Gewinn bereits verschenkt.

So viel Geld bleibt Chico

Und was ist mit seinen 10 Millionen Euro passiert? In einer Stern-TV-Reportage rechnete Chico seine Ausgaben seit dem Lottogewinn vor:

Sammler-Ferrari: 750'000 Euro

750'000 Euro Porsche: 300'000 Euro

300'000 Euro Schmuck: 500'000 Euro

500'000 Euro Luxusmode: 100'000 Euro

Ausserdem habe er seinem Bruder ebenfalls einen Ferrari und seinem Vater einen Mercedes gekauft. Weiteres Geld floss in Immobilien und Wohltätigkeits-Projekte. Dem Steuerberater von Stern-TV gesteht er schliesslich: 4 von 10 Millionen sind schon weg.

Lob vom Experten

Die restlichen 6 Millionen wolle er nun ernsthaft anlegen. Doch bereits für seine bisherigen Einkäufe und Wertanlagen erhält der ehemalige Krankführer Zuspruch in der Sendung. «Wir haben Inflation!», meint der Steuerberater dazu.

Nun müsse Chico seine Position nutzen: «Er hat sich als Marke positioniert. Damit kann er richtig Geld verdienen. Er kann, wenn er will, aus zehn Millionen 20 Millionen machen», so der Experte. Weiter empfiehlt er Chico eine Mischung aus Immobilen- und Aktienanlagen, so dürfte sein Geld für eine lange Zeit reichen.

Lotto-Millionär und trotzdem unglücklich

Der Spruch «Pech im Spiel, Glück in der Liebe» scheint für Chico in seiner Umkehrung zuzutreffen. Er wohne momentan noch bei seinen Eltern, träume aber von Kindern, so der 42-Jährige. Dabei habe er einen klaren Plan, wie er seine Traumfrau findet:

«Ohne Face-Time-Anruf kein Date!»

So will Chico geschönte Bilder durchschauen. «Neulich hat eine 19-Jährige geschrieben. Sie könnte meine Tochter sein, das ist nichts für mich!»

Mindestens Ende 20 müsse die Frau dann doch sein. «Auf meine Menschenkenntnis kann ich mich verlassen!»

Mit ein paar wenigen Fragen weiss Chico bereits, wer echt und wer nur auf kostenloses Shoppen aus ist. «Eine tolle Frau hat Selbstbewusstsein und ist stark.»

Auf aufgespritzte Lippen und gemachte Brüste steht der Dortmunder nicht. Für ihn ist Natürlichkeit das Wichtigste. «Ich muss mich auf eine Frau verlassen können.»

Bei Lügen verabschiedet sich der Millionär sofort. «Wenn du dann nichts spürst, kannst du weitere Treffen auch knicken.»

Der berühmte Funken muss dann also auch noch springen.

Trotz dieser klaren Vorstellungen hat es für Chico noch nicht geklappt. Im Gegenteil: Einmal wollte ihn ein Date mit Schlafmitteln betäuben und ausrauben, so der Lotto-Spieler in einem Interview auf RTL. Der Dortmunder ist also weiterhin auf der Suche nach der grossen Liebe, um sein Glück vollkommen zu machen. (leo)