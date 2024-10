18 verzaubernde Behind-the-Scenes-Bilder der «Harry Potter»-Filme

Du kannst auch nach so vielen Jahren immer noch nicht genug von «Harry Potter» kriegen? Diese Bilder von den Dreharbeiten hast du bestimmt nicht alle gesehen.

Aktuell geht ein Bild des ursprünglichen Designs von Voldemort viral. Dieses wurde damals aber verworfen, weil der «Harry Potter»-Bösewicht sonst zu furchterregend gewesen wäre und Kinder hätte traumatisieren können.

So hätte Voldemort aussehen sollen:

Aus diesem Anlass kommen hier 17 weitere Behind-the-Scenes-Bilder der «Harry Potter»-Franchise:

Film ab!

Bild: warner bros.

Dumbledores Hand ist in «Harry Potter and the Half-Blood Prince» geschwärzt. Dieser Effekt wurde mithilfe einer Greenscreen-Hand erzielt.

Bild: pinterest

Emma Watson mit ihren (drei!) Stunt-Doubles.

Bild: warner bros.

Ein Teil des Basiliken in «Harry Potter and the Chamber of Secrets» war echt, und nicht komplett CGI.

Bild: warner bros.

In «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2» erdolchen Ron und Hermine Voldemorts Horcrux. In dieser Szene ist nichts echt – das Set bestand aus einem langen Gang, der aus Greenscreens bestand.

Bild: youtube

Gleich nochmals Greenscreen-Hände. Hier, um den Effekt von fliegenden Büchern zu erzeugen.

Bild: reddit

In Szenen, in denen der Hippogreif nur von weitem zu sehen ist, wurde er nicht mit CGI erstellt, sondern es stand ein Double da.

Bild: warner bros.

Harry und seine Freunde werden in «Deathly Hallows – Part 1» verfolgt. Im Film macht es den Eindruck, dass die Szene mit allen gedreht wurde. Stattdessen wurde jeder Schauspieler einzeln gefilmt und das Ganze dann geschickt zusammengeschnitten.

Bild: warner bros.

Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange, Professor Dumbledore und Harry Potter lächeln am Set von «Harry Potter and the Order of the Phoenix» in die Kamera – als wären sie nicht bittere Rivalen.

Bild: pinterest

Wie die Szenen unter Wasser gedreht wurden:

Bild: tumblr

Harry und Draco:

Bild: pinterest

Für Thestrale (geflügelte Pferde) wurde nur ein Pferdekopf verwendet, der Rest der magischen Tiere war komplett CGI.

Bild: warner bros.

Hier hält der Riese Grawp «Hermine».

Bild: warner bros.

Apropos Grawp: So sah es am Set aus, wenn sie versucht haben, seine Grösse akkurat einzufangen mit der Kamera.

Bild: warner bros.

Für die Szenen, in denen Hagrid gefangen gehalten wird, wurde Robbie Coltrane durch eine Attrappe von sich selbst ersetzt. Hier sitzt Coltrane neben seinem Hagrid-Selbst.

Bild: warner bros.

Um Szenen mit Dobby zu drehen, wurde eine weisse Figur des Hauselfen verwendet.

Bild: screenrant

Die Stunt-Doubles von Harry, Hermine und Professor Umbridge bei den Proben.

Bild: warner bros.

(cmu)

