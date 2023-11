Gefüllte Süsskartoffel und 7 weitere leckere Rezepte mit der orangen Knolle

7 Gerichte, die richtig viel Zeit in Anspruch nehmen – bist du Profi genug?

Scheiben in einer Schüssel mit Öl beträufeln und mit Salz würzen.

Süsskartoffel mit Schale in hauchdünne Scheiben schneiden.

Je ein Ei in einer Hälfte aufschlagen und mit Salz und Pfeffer würzen. 20 Minuten weiter backen.

Zwiebel und Knoblauch grob hacken und mit etwas Butter in der Pfanne anschwitzen. Süsskartoffeln dazu geben und mit Bouillon ablöschen. Zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln.

Süsskartoffeln in Stücke schneiden.

Stücke mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Süsskartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden.

Scheiben anschliessend in eine Auflaufform schichten.

Süsskartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden.

In der Zwischenzeit Feta in kleine Stücke schneiden.

Scheiben in die Schüssel geben und mit dem Öl gründlich vermischen.

In einer Schüssel Öl, Salz und Paprika miteinander verrühren.

Süsskartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Scheiben in einen Topf mit Salzwasser geben und für ca. 15 Minuten weich garen.

Süsskartoffeln schälen und in dicke Scheiben schneiden.

