8 gesunde Gerichte, mit denen du den Winterspeck bekämpfst

Ja, in der Schweiz gibt es Obdachlose – und so leben sie

RTS zeigt GoT zeitgleich am TV. Und wir fragen: Wann wollt ihr dazu was von uns lesen?

So heiss, stolz und glücklich feierten die «Game of Thrones»-Stars Premiere

Sterben am Schluss alle? Das verraten uns die 3 neuen Teaser zu «Game of Thrones»

«Game of Thrones»: Das war sie also, die grösste Schlacht der TV-Geschichte?!?!

1. Blumenkohl-Popcorn: Popcorn gehört zu den beliebtesten Snacks überhaupt. Eine gesündere Alternative ist das Blumenkohl-Popcorn. In der kalten Variante zerpflückt man einen Blumenkohl und mischt ihn in einem Plastiksack mit Nährhefe, Salz, Pfeffer, Ölivenöl und einem Esslöffel Wasser und lässt das ganze über Nacht trocknen. Oder man schmiert den Blumenkohl mit etwas Olivenöl und Gewürzen ein und steckt das Ganze für 15 bis 20 Minuten in den Backofen. Anschliessend etwas Nährhefe drüber streuen und fertig. Darf es doch lieber echtes Popcon sein, dann macht man es am besten selbst in der Pfanne mit ganz wenig Öl. Dagegen ist kaum etwas einzuwenden.

Was ist dran an den hohen Rabatten? Coops Trophy-Sammelaktion wirft Fragen auf

Kasachstan kündigt Putin-Besuch an ++ Ukraine will Militärdienst reformieren

Der Bundesrat will die Serafe-Gebühr kürzen – so sieht sein Plan aus

Polarlichter in der Schweiz – so sah das Lichtspektakel aus

Kiss & Fly

Es folgt der leidige Abspann einer Geschichte, die es nie hätte geben sollen.

Es gibt doch an gewissen Flughäfen solche «Kiss & Fly»-Schilder, was ich total bescheuert finde, also irgendwie so, als wolle man eine normale Parkzone besonders originell benennen. Too far, liebe Werbeleute. Aber: Für diese Geschichte ist der Slogan recht passend.