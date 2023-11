Von A wie Apfelpfannkuchen bis M wie Makkaroni-Auflauf: Das sind unsere Lieblingsrezepte! Bild: shutterstock

Mehr «Leben»

Was mein Team an einem beliebigen Mittag alles so isst, hat mein Konkurrent liebster Arbeitskollege Oliver Baroni bereits zusammengetragen. Doch welche Gerichte bevorzugen meine Arbeitsgspännli, wenn sie selbst am Herd stehen? Zu jedem Buchstaben (heute A–M) folgt eins der liebsten Rezepte meiner Team-Kollegen.

A wie Apfelpfannkuchen

Zubereitungszeit: 20 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

4 Ă„pfel

250 ml Milch

125 g Mehl

1 Prise Salz

4 Eier

1 EL Zitronensaft

3 EL Zucker

Zubereitung

Milch mit Mehl und Salz verrühren. Eier dazugeben und mit dem Mixer unterschlagen. Äpfel schälen, vierteln, entkernen und die Viertel in dünne Scheiben schneiden. Zitronensaft und Zucker untermischen. Etwas Butter in der Pfanne anbraten und einen Viertel vom Teig einfüllen und glatt streichen. Ein Viertel von den Apfelscheibchen obenauf legen. 2 Minuten backen. Sobald die Teigränder goldbraun sind, wenden.

B wie Bagel mit Lachs

Zubereitungszeit: 10 Min., Backzeit: 20 Min., AbkĂĽhlzeit: 1 Std.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

320 ml Wasser

1 Packung Trockenhefe

300 g Dinkelmehl

100 g Dinkelvollkornmehl

100 g Roggenmehl

30 g Sonnenblumenkerne

20 g Leinsamen

1 TL Salz

Zubereitung

Trockenhefe mit dem Schneebesen in das Wasser einrühren und 10 Minuten quellen lassen. Übrige Zutaten für die Bagel in einer grossen Schüssel gut vermischen. Mischung unter das Mehl heben und gut verkneten. Teig abgedeckt an einem warmen Ort für mindestens 1 Stunde gehen lassen. Teig in acht gleich grosse Stücke teilen und zu ringförmigen Bageln formen. Bagel mit Körnermischung garnieren und bei 200 Grad für 20 Minuten backen. Nach Belieben mit Lachs, Frischkäse oder Avocado servieren.

C wie Caesar Salad

Zubereitungszeit: 10 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild:: shutterstock

Zutaten

Salat

1 Kopfsalat

50 g Parmesan

3 Scheiben Toastbrot

1 Knoblauchzehe

Sauce

1 Ei

3 Knoblauchzehen

4 Sardellenfilets

2 TL Senf

1/2 Zitrone

150 ml Keimöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Salat in einer Schüssel anrichten. Für die Sauce die gesamten Zutaten bis auf das Öl in einen hohen Becher geben und mit einem Mixer pürieren. Das Öl langsam unter ständigem Weiterschlagen einlaufen lassen, bis eine cremige Sauce entstanden ist. Toastbrot entrinden, in kleine Würfel schneiden und in heissem Öl mit Knoblauch rundum kross braten. Sauce über den Salat geben, gut vermischen und mit reichlich geriebenem Parmesankäse und den Croutons bestreut servieren.

Und weil C der tollste Buchstabe ist, gleich noch ein Rezept:

C wie Chicken Pie

Zubereitungszeit: 30 Min., Backzeit: 20 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

1 Blätterteig

600 g Pouletgeschnetzeltes

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 dl Crème fraîche

100 g Champignons

100 g Morcheln

100 g Zucchetti

0.5 dl Weisswein

1 TL Worcestershiresauce

Salz, Pfeffer, Paprika und Curry

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken. Zucchetti in Stücke schneiden. Poulet würzen und kurz mit etwas Butter anbraten. Morcheln 20 Minuten im lauwarmem Wasser einweichen lassen. Halb durchgebraten in eine Gratinform geben. Zwiebeln und Knoblauch mit den Zucchettistücken und Champignons anbraten. Mit Weisswein ablöschen. Crème fraîche dazugeben und die Morcheln dazukippen. Kräftig würzen und ein paar Tropfen Worcestershiresauce dazugeben. Die ganze Gratinform übers Poulet leeren. Am Schluss den Blätterteig darüber spannen und in der Mitte ein kleines Loch in den Teig schneiden, damit der Pie atmen kann. Bei 200 Grad für 20 Minuten backen.

D wie Dim Sum

Zubereitungszeit: 20 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

1 RĂĽebli

1 Zucchini

2 Lauchzwiebeln

1 Knoblauchzehe

15 g Ingwerwurzel

1 Mango

30 g Sojasprossen

2 EL Cashewkerne

2 EL Sojasauce

1 EL Hoisinsauce

24 Blätter Dumplingteig

Zubereitung

Rüebli schälen, in feine Streifen schneiden. Zucchini grob raspeln. Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. Mangofruchtfleisch schälen und fein würfeln. Cashewkerne grob hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen und Sprossen, Zucchini, Rüebli, Lauchzwiebeln, Ingwer und Knoblauch darin dünsten. Mit Sojasauce ablöschen. Masse beiseitestellen und abkühlen lassen. Mango und Cashewkerne unter die Masse heben. Mit Hoisinsauce abschmecken. Dumplingteig auf der Arbeitsfläche nebeneinander ausbreiten. Füllung gleichmässig darauf verteilen. Teigränder sehr dünn mit Wasser bestreichen. Kreise zu Halbmonden zusammenfalten. Rand der Teigtäschchen leicht zusammenschieben, so dass gleich grosse Falten entstehen. Falten vorsichtig fest drücken. Wasser zum Kochen bringen und Dim Sum zugedeckt bei mittlerer Hitze 8–10 Minuten dämpfen.

E wie Eierschwämmlisuppe

Zubereitungszeit: 30 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

350 g Eierschwämmli

1 l GemĂĽsebouillon

200 g Kartoffeln

Salz und Pfeffer

1 EL Schlagrahm

1 Zwiebel

Zubereitung

Eierschwämmli in Stücke schneiden und in einer Pfanne mit etwas Butter rösten. Einige Stücke für die Garnitur aufheben. Kartoffeln in Würfel schneiden. Zwiebel schälen, hacken und in einer Pfanne mit etwas Butter anschwitzen. Eierschwämmli beigeben und mit Gemüsebouillon aufgiessen. Kartoffelwürfel dazugeben und bei niedriger Temperatur etwa 25 Minuten kochen. Suppe mit Mixstab pürieren. Nochmals kurz aufkochen, Schlagrahm einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Suppe mit den übrigen Eierschwämmli garnieren.

F wie Falafel

Vorbereitungszeit: 8 Std., Zubereitungszeit: 20 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

250 g Kichererbsen

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel

1 Bund Petersilie

2 TL Koriander

1 TL Backpulver

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Eine grosse Schüssel mit kaltem Wasser füllen und die Kichererbsen über Nacht darin einweichen. Abgiessen. Am nächsten Tag abgiessen. In einen grossen Topf geben und mit Wasser bedecken. Aufkochen und etwa 60 Minuten lang weichkochen. Petersilie, Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Kichererbsen, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Kreuzkümmel, Koriander und Backpulver miteinander vermengen. Mit einem Küchenmixer zu einer cremigen Paste pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Aus dem Teig nicht mittelgrosse Kugeln formen. Kugeln mit etwas Öl anbraten.

G wie Gulasch

Zubereitungszeit: 15 Min., Schmorzeit: 1 Std.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

500 g Gulasch

4 RĂĽebli

2 Zwiebeln

1 EL Tomatenmark

150 ml Rotwein

500 ml Fleischbouillon

Salz, Pfeffer und Paprika

Zubereitung

Rüebli in dicke Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Öl in einem grossen Topf stark erhitzen und das Fleisch von allen Seiten kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebeln, Rüebli, Paprikapulver und Tomatenmark zum Fleisch geben. Wein und Bouillon dazugiessen und zugedeckt bei milder Hitze für 1 Stunde schmoren.

H wie Hörnli mit Ghackets

Zubereitungszeit: 40 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

500 g Hackfleisch

500 g Hörnli

1 Zwiebel

1 RĂĽebli

100 g Sellerie

2 dl Rotwein

2 dl Fleischbouillon

3 EL TomatenpĂĽree

1 TL Paprika

1 Lorbeerblatt

Salz und Pfeffer

Parmesan

Zubereitung

Zwiebel schälen und fein hacken. Rüebli und Sellerie in kleine Würfel schneiden. Bratbutter in einer Pfanne heiss werden lassen und Hackfleisch anbraten. Zwiebel, Rüebli und Sellerie beigeben und kurz anbraten. Wein dazugiessen. Bouillon und alles andere beigeben. Zugedeckt ca. 30 Min. köcheln. Hörnli nach Packungsanleitung zubereiten und mit Fleisch und Parmesan servieren.

Mehr Pfannengerichte? Hier entlang ... 12 schnelle Rezepte, fĂĽr die du nur eine Pfanne schmutzig machen musst

I wie Imam Bayildi

Zubereitungszeit: 20 Min., Garzeit: 45 Min.

Zutaten fĂĽr 2 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

4 Auberginen

2 Zwiebeln

4 Tomaten

3 Paprika

3 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

200 ml Olivenöl

Salz und Peffer

Zubereitung

Von den Auberginen der Länge nach 4 Streifen abschälen, so dass die Auberginen rundherum gestreift aussehen. Zwiebel, Knoblauch und Petersilie schälen und hacken. Tomaten und Paprika in kleine Würfel schneiden. In der Mitte teilen und mit Hilfe eines Löffels gleichmässig aushöhlen. Für 30 Minuten in Salzwasser einlegen, damit sie nicht braun werden. In der Zwischenzeit kannst du die Füllung vorbereiten. In etwas Olivenöl Zwiebeln, Knoblauch und Paprika leicht anbrate, bis sie glasig werden. Anschliessend Tomaten, Salz, Pfeffer zugeben und etwa 10 Minuten bei schwacher Hitze mit halb geschlossenem Deckel schmoren lassen. Zum Schluss noch die Petersilie untermischen und abschmecken. Auberginen aus dem Salzwasser nehmen, trocken tupfen und in der Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten, bis sie von allen Seiten gleichmässig goldbraun werden. Auberginenhälften in eine flache Ofenform geben und mit der Mischung füllen. Mit einigen Tomatenscheiben garnieren und Olivenöl drüber geben. Im Ofen bei 180 Grad für 45 Minuten garen.

J wie Jakobsmuscheln

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

8 Jakobsmuscheln

3 Zwiebeln

3 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Jakobsmuscheln in 2 Scheiben schneiden. Zwiebeln in dünne Streifen schneiden. Etwas Erdnussöl in der Bratpfanne erwärmen und Jakobsmuscheln auf mittlerer Hitze kurz anbraten. Zwiebeln hinzugeben und leicht anbraten und mit Zitronensaft ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

K wie Käseomelette mit Lachs

Zubereitungszeit: 25 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

8 Eier

250 g Mehl

800 ml Milch

600 g Gruyère

300 g Rauchlachs

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Eier, Mehl und Milch zu einer zähflüssigen Masse anrühren. Wichtig: Kein Wasser, nur Milch! Damit das Ganze schön deftig wird. Masse in die Pfanne geben, so dass der Boden schön bedeckt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pfanne so schwenken, dass der Teig sich gleichmässig auf der ganzen Fläche verteilt. Sobald die Teigränder goldbraun sind, wenden. Die eine Hälfte grosszügig mit Greyerzer belegen. Rauchlachs darüber legen. Teig der unbelegten Hälfte über die andere legen. Nochmals erhitzen, wenden und nochmals erhitzen – bis der Käse geschmolzen ist.

L wie Lachs-Fusilli

Zubereitungszeit: 30 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

Zutaten

500 g Fusilli

300 g Lachsfilet

2 Zwiebeln

1 Bund Petersilie

250 ml Rahm

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Fusilli nach Packungsanleitung zubereiten.

Zwiebeln schälen, fein hacken und in Öl glasig anschwitzen.

Lachs in kleine WĂĽrfel schneiden und mit den Zwiebeln mischen.

Kurz anbraten und mit Salz und Pfeffer wĂĽrzen.

Rahm über den Lachs giessen, aufkochen und bei mittlerer Hitze 5 Minuten weiter köcheln.

Teigwaren abtropfen lassen und unter die Lachsmasse rĂĽhren.

Petersilie fein hacken und darĂĽber streuen.

M wie Makkaroni-Auflauf

Zubereitungszeit: 15 Min., Backzeit 20 Min.

Zutaten fĂĽr 4 Personen

bild: shutterstock

Zutaten

500 g Makkaroni

300 g Gruyère

250 ml BĂ©chamelsauce

150 ml Milch

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Makkaroni nach Packungsanleitung zubereiten. Backofen auf 225 °C (Umluft 200 °C) vorheizen. Béchamelsauce mit Milch aufkochen. Käse zur Sauce raspeln. Makkaroni in eine gefettete Form schichten, dazwischen mit Sauce begiessen. Zum Schluss restliche Sauce über dem Auflauf verteilen und mit etwas Käse bestreuen. Im Ofen bei 220 Grad für 20 Minuten backen.

Nächste Woche geht's dann weiter mit Teil 2!

Bis dahin ... einen guten Appetit!

Auch immer gut: Knusprige Pizzen! 1 / 11 Hier 9 betörend geile und KNUSPRIGE Pizzen! Eine grillierte Auberginen- und Cherrytomatenpizza, nach der du her bist wie der Teufel hinter der armen Seele … – Rezept & Bild von New York Times Cooking