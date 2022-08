7 Gerichte, die richtig viel Zeit in Anspruch nehmen – bist du Profi genug?

Für deinen nächsten Apéro: 10 Häppchen, die in 10 Minuten zubereitet sind

Taugen die «gruseligen» Halloween-Rezepte was? Ich habe 5 davon getestet

10 Rezepte für eine Person, die du in nur 30 Minuten zubereiten kannst

Rum in einer kleinen Kelle entzünden und den brennenden Rum über die Banane giessen.

Butter in einer Pfanne schmelzen lassen.

Schokoladenmousse in ein kleines Glas füllen und mit Streuseln garnieren.

Alles in eine kleine Schüssel geben und mit Petersilie garnieren.

Knoblauch und Chili wieder in die Pfanne geben.

Shrimp in die Pfanne geben und für 2 Minuten anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Einen ordentlichen Schuss Olivenöl in eine kleine Pfanne geben und Knoblauch und Chili darin andünsten.

Knoblauch und Chili in feine Scheiben schneiden.

Lachs in sehr kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben.

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und den Knoblauch und die Zwiebel andünsten.

Reis in einer Pfanne kurz anschwitzen.

In einem Topf mit ausreichend Wasser zum Kochen bringen, bis der Kürbis weich ist.

Kürbis in Würfel schneiden.

In beide Hälften ein Ei hineinschlagen und es solange garen, bis das Spiegelei gestockt ist.

Etwas Öl erhitzen und den Peperoni in die Pfanne geben.

Ricotta mit dem Chili, Parmesan, dem Ei und den Kräutern verrühren und in die Zucchini füllen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Chilischote in kleine Stücke schneiden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

QAnon-Anhänger in Kanada wollten Polizisten festnehmen – das ging ziemlich schief

Wie die USA Putin auf die Schliche kamen und was dann passierte – in 5 Punkten

Mit dem E-Bike auf Schnitzeljagd – im wahrsten Sinne des Wortes 🍽🚲💨

Anfang Mai startete der «E-Bike FoodTrail» Seetal in die zweite Saison. Auf der Schnitzeljagd gibt es nicht nur Natur und Geschichte zu entdecken, sondern auch viele kulinarische Leckerbissen.

Das Seetal wird auch Tal der … genannt? Wie war das noch gleich: Tal der Hochstammbäume? Rebberge? Radwege? Oder doch Tal der kulinarischen Leckereien? Eigentlich würde alles passen, denn das Seetal präsentiert sich äusserst vielseitig. Auf dem «E-Bike FoodTrail» lässt sich dann auch nur die Weiterfahrt in Angriff nehmen, wer das Lösungswort herausfindet und somit den Hinweis für den nächsten Halt bekommt. Kurzweilig und in aussichtsreicher Natur lässt sich so das idyllische Seetal bestens erkunden. Ohne zu viel zu verraten: Der Rätselspass lohnt sich, denn bei jedem Halt locken lokale kulinarische Leckerbissen.