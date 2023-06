«Mein Zelt brannte» – 9 watsons verraten ihre schlimmsten Openair-Erlebnisse

«Ich war am Paleo-Festival in Nyon. Dort haben ein paar Leute mein ganzes Hasch gestohlen und danach versucht, es mir wieder zu verkaufen. Danach wollte ich abreisen und zum Abschluss noch am See ein bisschen baden und Sandwiches essen.



Dafür habe ich mir mit meinem letzten Geld extra einen Krustenkranz, Emmentaler und Lyoner-Scheiben gekauft. Auf einmal sind vier Typen aufgetaucht und haben auf französisch gefragt, ob sie von meinem Brot haben dürften. Bevor ich Nein sagen konnte, haben sie es einfach genommen.



Danach wollte ich direkt nach Hause gehen, aber dann habe ich versehentlich den Regionalzug genommen. So brauchte ich sechs Stunden bis Basel und Zigaretten hatte ich auch keine mehr. Deshalb habe ich mich in das Raucherabteil gesetzt, um wenigstens Restrauch atmen zu können. Nie zuvor und nie mehr nachher war ich so weit unten.



Es war der Moment, in dem ich beschloss, mein Leben von Grund auf zu ändern. Das Glücks-Holzamulett mit Haschblatt eingraviert, das ich mir am Festival gekauft hatte, warf ich deshalb symbolisch aus dem Zugfenster. In Pieterlen, kurz vor Grenchen.»