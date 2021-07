Leben

Netflix verrät, welches die bisher erfolgreichste Serie 2021 war

Netflix lässt sich für gewöhnlich nur selten in die Karten schauen. Von Zeit zu Zeit veröffentlicht der Streaming-Dienst aber dennoch einige Daten. Nun hat Netflix bekannt gegeben, welches im Jahr 2021 bis anhin die erfolgreichste Serie war – gemessen an den Aufrufen.

Die Ehre geht nicht etwa an eine Hollywood-Produktion, sondern an die französische Serie «Lupin». Diese ist vor Kurzem in die zweite Staffel gestartet und begeistert noch immer das Netflix-Publikum. Demnach haben in den ersten vier Wochen 76 Millionen User die Serie aufgerufen. Bedenkt man, dass einige User ihren Account teilen, dürften es in der Realität sogar weit mehr Zuschauer gewesen sein.

Damit platziert sich «Lupin» in den Top 3 der beliebtesten Netflix-Serien, die bisher erschienen sind: Auf Platz 1 ist «Bridgerton» mit 82 Millionen Aufrufen, während sich «Lupin» mit «The Witcher» Platz 2 teilt. Letztere hat auch exakt 76 Millionen Aufrufe in den ersten Wochen generieren können.

Die Zahl muss allerdings mit Vorsicht betrachtet werden, denn Netflix' Zählweise ist sehr grosszügig: So wertet der Streaming-Dienst eine Abspielzeit von zwei Minuten bereits als Aufruf. Dies sei ein genügend langer Zeitraum, um davon auszugehen, dass jemand den Titel nicht aus Versehen angeklickt habe. Schaltet jemand nach drei Minuten wieder ab und schaut nie weiter, kommt dieser User trotzdem in die Aufrufstatistik.

