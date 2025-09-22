trüb und nass13°
Dwayne «The Rock» Johnson spricht über grössten Schmerz seines Lebens

Dwayne Johnson points at photographers on the red carpet for "The Smashing Machine" at the Toronto International Film Festival in Toronto, Monday, Sept. 8, 2025.
Dwayne Johnson, einst erfolgreicher Profi-Wrestler wie sein Vater, wurde später als Actionstar in Filmen wie «Fast & Furious» weltberühmt.Bild: keystone

22.09.2025, 09:3522.09.2025, 09:35

Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson hat über den schmerzhaftesten Moment seines Lebens gesprochen.

«Der schlimmste Schmerz, den ich je empfunden habe, war, als wir in Hawaii zwangsgeräumt wurden und ich nach Nashville geschickt wurde, um bei meinem Vater zu leben», sagte der 53-Jährige der Zeitung «The New York Times».

Dem Interview zufolge war Johnson 15, als er mit seiner Mutter in Honolulu auf Hawaii lebte und sein Vater für seine Arbeit in den US-Bundesstaat Tennessee gezogen war.

Der «New York Times» zufolge erzählte Johnson mit Tränen in den Augen, wie er und seine Mutter an ihrer Wohnungstür in Honolulu einen Räumungsbescheid fanden. Der Anblick seiner Mutter habe ihm «im Herzen wehgetan», sagte Johnson.

Dem Bericht zufolge wollte seine Mutter zu ihm und seinem Vater aufs US-Festland nachkommen, Johnson habe bei seiner Ankunft in Tennessee aber gemerkt, dass sein Vater vermutlich mit einer anderen Frau lebte.

Johnson arbeitete – wie schon sein Vater – viele Jahre als Profi-Wrestler. Später spielte er in Action-Filmen wie «Fast & Furious» mit. Im neuen Film «The Smashing Machine» spielt er einen Kampfsportler mit emotionalen Problemen.

This image released by A24 shows Dwayne Johnson in a scene from "The Smashing Machine."
Dwayne «The Rock» Johnson als Kampfsportler im Film «The Smashing Machine».Bild: keystone

Der Schauspieler hatte schon früher darüber gesprochen, dass sein Vater nicht sehr zärtlich gewesen sei. Anfang September erklärte Johnson beim Filmfestival Venedig mit Blick auf seinen Vater: «Mit 13 war er obdachlos, daher war seine Fähigkeit zu lieben sehr begrenzt.» (sda/dpa)

Ich war zum ersten Mal im Spital: Tausend Dank an alle, die mich geflickt haben!
Unser Gesundheitswesen kann grossartig sein. Und allen, die darin tätig sind, gebührt Respekt, Dankbarkeit und Unterstützung. Ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht – aus Uster und Zürich.
Was soll man sagen, wenn man vor Dankbarkeit zerfliesst? Ausser «Vielen, vielen Dank, Sie machen das alle so wahnsinnig toll!»? Ah, man könnte ja vielleicht ein Kompliment machen, denke ich, aber welches? «Schönes Tattoo», sage ich deshalb zu einer der jungen Frauen, die mich vier Tage lang nonstop pflegen, das Tattoo schmückt ihren linken Unterarm, es zeigt Blumen, ich meine, mich an eine Chrysantheme zu erinnern.
Zur Story