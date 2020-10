Lara Stoll: «Ich werde diesen Podcast sicher nicht hören!» – Giacobbo: «Ich auch nicht!»

Gucci verkauft jetzt Hosen mit Grasflecken für 680 Euro

Zerrissene Jeans waren gestern, wer heute modisch auftrumpfen will, trägt Grasflecken – oder wie Gucci es nennt: «Distressed-Optik mit fleckigem Effekt». Kostenpunkt: 680 Euro.

Was Eltern in der Regel gar nicht gerne sehen, hat Gucci jetzt zum guten Stil erhoben: Grasflecken auf der Jeans sind offenbar kein Ärgernis mehr, sondern Ausdruck vorzüglichen Geschmacks. Zumindest möchte es uns das italienische Luxus-Modelabel so verkaufen – für eine ordentliche Stange Geld.

680 Euro kostet die neue Gucci-Hose mit Grasflecken-Imitat und hört auf den Namen «Eco-washed Organic Denim». Und wie es sich für eine echte Designerjeans gehört, ist die Hose natürlich nicht bloss …