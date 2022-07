Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂

Was passiert, wenn ein italienischer YouTuber in den USA in eine Filiale von Olive Garden Italian Kitchen essen geht?

Olive Garden ist eine der erfolgreichsten Restaurantketten der USA und bewirbt sich gerne als Italian Kitchen. In der Menukarte wird viel mit den Begriffen authentic und typical hantiert.

Bild: tiktok.com/@barbascura

«Klar, dass wir uns sowas nicht entgehen lassen», sagte sich letzthin ein junger Herr namens Barbascura X, seines Zeichens Wissenschaftsjournalist, Schriftsteller, YouTuber, TV-Moderator und ... Italiener. Bitte sehr:

«È tutto sbagliato!» «Es ist ja alles kreuzfalsch!» – Barbascura X

Schon beim Betrachten der Menukarte staunen die beiden Jungs Bauklötze.

Angefangen wird mit den bread sticks, die noch für halbwegs gut befunden werden. Die lasagna fritta hingegen «beunruhigt mich, da es ein Antipasto sein sollte, aber RIESIG ist». Der Geschmack wird von Barbascura X als «strano» – merkwürdig – bewertet, von seinem Kumpel als «disgustoso» – widerlich.

Bild: tiktok.com/@barbascura

Die Suppe aber «schmeckt nach Magensäure». Und sieht aus, «als hätte dir jemand in den Teller gekotzt».

Bild: tiktok.com/@barbascura

Aber weil er «schliesslich Masochist» sei, bestellt Barbascura X eine Portion Nonna's typical fettuccine alfredo, ... die zu seinem grossen Erstaunen mit «rohem Broccoli» serviert werden.

Und natürlich ... na, was wohl? Jawohl: «La PASTA ALLA CARBONARA – quella autentica», das wohl den Vogel abschiesst, da es Peperoni (!), Speck (na ja ...), Garnelen (!!), Hühnchen (!!!) und Pilze (!!!!) enthält.

Bild: tiktok.com/@barbascura

«Arrotoliamo, facendo ben attenzione a non far prendere fuoco al nostro passaporto italiano, e poi mangiamo.» «Rollen wir unsere Spaghetti, darauf achtend, dass unser italienischer Pass nicht Feuer fängt, und dann essen wir.» – Barbascura X

«Und ich freue mich bereits auf den Gerichtsprozess ‹Hauptstadt Rom vs. Barbascura X›», entfährt es dabei dem Kameramann [Carbonara ist ein römisches Gericht; Anm. der Red.].

Bild: tiktok.com/@barbascura

Schlussendlich wird die Olive-Garden-Carbonara als «Beleidigung» bewertet, vor allem angesichts der Tatsache, dass man 20 Dollar dafür hinblättern muss. «Wenn das kein Masochismus ist, weiss ich auch nicht. Der Preis, um diesen Teller fertig zu essen? Ein Herzinfarkt!»

Letztendlich ist niemand darob erstaunt, dass eine US-amerikanische Interpretation italienischer Küche bei Italienern nicht ankommt. Dass ihre Reaktion derart lustig ist, ist trotzdem eine Freude. Danke, Barbascura X, für dieses Video!