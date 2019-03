Der wohl bekannteste Igel der Instagram-Welt ist gestorben

watson.de

Der Igel Mr. Pokee war ein echter Instagram-Star mit 1.3 Millionen Followern. Und er war zuckersüss. Jetzt hat seine Besitzerin Talitha Girnus eine traurige Nachricht zu verkünden: Mr. Pokee ist an einer Bakterien-Infektion gestorben.

Der Igel war zuvor an den Zähnen operiert worden, dabei hatte er sich offenbar eine Infektion zugezogen. Vor drei Tagen habe er Antibiotika bekommen, anschliessend sei es ihm aber noch viel schlechter gegangen, schreibt Talitha Girnus auf Mr. Pokees Instagram-Account. Ein Tierarzt habe schliesslich eine Blutinfektion festgestellt und alles in seiner Macht stehende getan, um den kleinen Igel zu retten. «Pokee hat den ganzen Tag und die ganze Nacht gekämpft», teilt Talitha mit.

Neben einem Foto von Mr. Pokee schreibt sie weiter: