Gil Ofarim ist im Dschungelcamp-Finale – Bruder Tal reagiert auf Kritik

Gil Ofarim ist dieses Jahr der umstrittenste Kandidat im Dschungelcamp. Der Sänger hat es bis ins Finale geschafft und damit eine Welle der Empörung losgetreten. Sein Bruder Tal hat ebenfalls eine Meinung dazu.

Imke Gerriets / watson.de

Inwiefern bei Gil Ofarim von einer Heldenreise im Dschungelcamp gesprochen werden kann, wird vielfach diskutiert. Besonders die anderen Dschungelcamp-Stars wie Simone Ballack und Ariel sehen das kritisch und haben dazu auch offen ihre Meinung gesagt.

Zu schwer wiegen die Vorwürfe, die aus dem Hotel-Vorfall in Leipzig resultieren. Gil Ofarim hatte behauptet, von einem Mitarbeiter antisemitisch beleidigt worden zu sein. Das Strafverfahren gegen den Sänger wurde unter einer Geldauflage vorläufig eingestellt.

Weiter wurde bei der Erklärung im Gerichtssaal angegeben, dass durch die Entschuldigung des Angeklagten der Hotelmanager «wirkungsvoller rehabilitiert worden sei, als es durch ein Urteil möglich gewesen wäre». Freigesprochen wurde Ofarim, anders als von ihm selbst behauptet, aber nicht.



Gil Ofarim steht nun mit Samira Yavuz und Hubert Fella im Finale und gilt derzeit als Topanwärter auf die Dschungelkrone. Inmitten der kritischen Stimmen meldet sich sein Bruder Tal zu Wort.

Gil Ofarims Bruder zeigt sich von Finaleinzug überrascht

In «Die Stunde danach» betont zunächst Olivia Jones mit Blick auf Gil Ofarim: «Im Dschungel ist alles möglich und das macht ihn aus. Dass Gil ins Finale kommt, hat niemand für möglich gehalten.» So sieht es auch sein Bruder Tal, der in der RTL-Sendung dazugeschaltet wird.

Er sagt zu dem Finalplatz: «Ich bin wahrscheinlich genauso sprachlos wie er selbst. Ich bin überrascht. Ganz ehrlich, wir haben natürlich im Vorfeld darüber gesprochen, was sein kann und was sein wird. Wenn ich ehrlich bin, das persönliche Ziel war: Hauptsache nicht als Erster rausfliegen.»

Warum das Publikum für ihn stimmt, «kann wahrscheinlich keiner so richtig beantworten», merkt Tal Ofarim an. «Ich hoffe einfach darauf, es liegt daran, dass er einfach er selbst ist und eben nicht, wie viele im Studio behaupten, nicht authentisch ist.»

Wie «authentisch» Gil Ofarim im Dschungelcamp wirklich ist, steht nach wie vor auf dem Prüfstand. Doch genau das sieht sein Bruder in ihm: «Viele kennen ihn nicht und ich glaube, es ist für ihn auch viel mehr Überwindung, vor den Kameras er selbst zu sein.»

Dies sei ein Format, von dem alle sagen, dass irgendwann jede Maske falle. «Jetzt sind wir schon kurz vor dem Finale und es wird immer noch darüber diskutiert, ob er authentisch, ehrlich ist oder ob das nicht einfach nur gespielt ist. Ich glaube, das geht gar nicht.»

Tal Ofarim äussert sich zu der Forderung nach einer Entschuldigung

Schliesslich kommt er auf das kontroverseste Thema zu sprechen, das an Tag 16 viel Sendezeit in der «IBES»-Folge erhielt. Simone Ballack und Patrick Romer haben sich gewünscht, dass Gil Ofarim sich vor den anderen Stars und letztlich vor einem Millionenpublikum noch einmal entschuldigt.

Tal Ofarim dazu: «Er hat sich schon mehrmals entschuldigt bei allen Beteiligten, er hat sich auch schon öffentlich entschuldigt, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen.» Gil Ofarim sagte an Tag 16, dass er sich bei Gericht vor dem Hotelmitarbeiter, vor dem Richter «und der gesamten deutschen Presse» entschuldigt habe.

Tal Ofarim: «Aber die Frage ist viel mehr, was wirklich von ihm erwartet wird. Ist es die Entschuldigung und wäre die Entschuldigung wirklich genau das, wo dann alle sagen, dann ist es ok?»

Und weiter: «Ich glaube nicht, dass es ausreichen würde. Ich glaube sogar vielmehr, dass es egal wäre, was er macht, weil die Leute, die immer noch damit ein Problem haben, weitermachen werden.»

In jedem Fall sei ihm «nicht so wichtig», ob Gil Dschungelkönig wird. Er würde es ihm wünschen, aber auch ohne die Krone sei er «sehr stolz» auf ihn und möchte einfach nur, dass er wieder nach Hause kommt.

Derweil stellte Gil Ofarims grösste Kritikerin im Camp, Ariel, in der Sendung fest: «Krass, dass er es wirklich geschafft hat, sich in die Opferrolle zu versetzen.»