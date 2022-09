Die Live-Tabelle:

Die Schweiz schlägt Tschechien und bleibt in der Nations League A-klassig

Murat Yakin schickt im letzten Spiel der Nations League gegen Tschechien praktisch die gleiche Startelf aufs Feld wie beim 2:1-Sieg in Spanien am Samstag. Fabian Schär ersetzt in der Innenverteidigung wie erwartet den gesperrten Manuel Akanji.

Breel Embolo erhält im Sturmzentrum wiederum den Vorzug vor Haris Seferovic. Auf dem linken Flügel vertraut Yakin auch dieses Mal Ruben Vargas, der in Saragossa die beiden Corner zu den Schweizer Treffern schlug. Djibril Sow bekleidet die Zehnerposition vor Remo Freuler und Captain Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri läuft auf dem rechten Flügel auf.

In Abwesenheit von Akanji bilden Silvan Widmer, Nico Elvedi, Fabian Schär und Ricardo Rodriguez die Viererkette in der Abwehr. Rodriguez absolviert dabei sein 100. Länderspiel, während Granit Xhaka seinen 30. Geburtstag feiert.