Quiz: Wie gut kennst du den Text dieser beliebten Weihnachtslieder?



Du darfst nur Weihnachtslieder in die Maske summen, wenn du die Texte kennst

Liebe Quiz-Klasse

Man sollte derzeit ja nicht in Gruppen singen. Aber leise vor sich in die Gesichtsmaske zu summen, ist definitiv erlaubt. Nach Orten und Namen in Songs fragen wir nun Lyrics von Liedern ab, die Weihnachten, Winter oder Schnee zum Thema haben – mal ganz konkret, mal im etwas weiteren Sinn.

Durchlesen! So funktioniert es:

Wir zeigen dir den Teil eines Liedtexts und du schreibst, welches Wort wir durch XXXXX abgedeckt haben.

Bei jedem der 20 Lieder hast du 3 Versuche.

Logge die Antworten mit Enter ein oder drücke auf den grünen Button.

Wenn du die Antwort nicht weisst, stehen dir zwei Hinweise zur Verfügung. Drücke dazu auf den roten Button.

Achtung: Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug!

Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.

Viel Erfolg und frohe Weihnachten!

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Bonus-Feature: Wenn dir die Antwort angezeigt wird, kommst du mit einem Klick darauf direkt zum Video.

