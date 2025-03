QDH: Endlich wieder mal die Chance, Huber zu schlagen Bild: watson

Jeden Sonntag quizzen wir unsere hellste Kerze. Und du kannst versuchen, sie zu schlagen. Aber einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer

Wir sind wieder da, in dieser Welt, in der anscheinend alles gerade auf den Kopf gestellt wird, Täter zu Opfern werden und der US-Präsident zusammen mit seinem Vize eine Pressekonferenz wie eine Schulhofschlägerei gibt. Bei so viel Tohuwabohu versuchen wir mit etwas Stabilität und Wörtern, die der Präsident wohl nicht versteht, dagegenzuhalten.

Was gibt es sonst zu erzählen? Aus dem Nähkästchen? Huber war beim Manowar-Konzert in Mannheim. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um ihm eine fiese Frage dazu zu stellen. Gottlob hat er sie versemmelt, sonst müsste ich mir den Vorwurf der Trickserei gefallen lassen.

Und während Huber alte gleichaltrige Männer in Lederkostümen bestaunte, lag ich zuhause mit Erkältung und Kopfschmerzen im Bett. Ich vermute mal, meine und seine Erfahrungen haben nicht zu unterschätzende Parallelen.

Egal.

Jetzt Quiz!

