Nenne die Schauspieler am ZFF – oder wir sperren dich im Kino ein

Raphael Bühlmann

Liebe Quizzticle-Klasse

Das Zurich Film Festival (ZFF) hat begonnen. Neben vielen Filmen locken auch dieses Jahr wieder Stars und Sternchen auf dem Green Carpet.

Das nehmen wir zum Anlass, mal 30 berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler abzufragen, die in vergangenen Jahren am ZFF waren – oder dieses Jahr dabei sind.

Zu jeder gesuchten Person gibt es einen Hinweis auf eine berühmte Rolle oder berühmte Filme. Es reicht der Vor- oder Nachname.

Viel Spass!

PS: Die ersten zehn sind dieses Jahr dabei, die anderen verteilen sich auf die vergangenen Jahre.

Und so geht's:

Nenne die 30 Schauspielerinnen und Schauspieler.

Als Hilfe bekommst du einen Hinweis zu Rollen oder Filmen, bei denen sie dabei waren.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!