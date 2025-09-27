Quizzticle
Nenne die Schauspieler am ZFF – oder wir sperren dich im Kino ein
Liebe Quizzticle-Klasse
Das Zurich Film Festival (ZFF) hat begonnen. Neben vielen Filmen locken auch dieses Jahr wieder Stars und Sternchen auf dem Green Carpet.
Das nehmen wir zum Anlass, mal 30 berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler abzufragen, die in vergangenen Jahren am ZFF waren – oder dieses Jahr dabei sind.
Zu jeder gesuchten Person gibt es einen Hinweis auf eine berühmte Rolle oder berühmte Filme. Es reicht der Vor- oder Nachname.
Viel Spass!
PS: Die ersten zehn sind dieses Jahr dabei, die anderen verteilen sich auf die vergangenen Jahre.
Und so geht's:
- Nenne die 30 Schauspielerinnen und Schauspieler.
- Als Hilfe bekommst du einen Hinweis zu Rollen oder Filmen, bei denen sie dabei waren.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – Film-Fan!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Ab ins Kino!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Ab ins Kino!
QuizzticleWeitere Games
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 50 grössten Städte in Deutschland?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 45 Binnenländer kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie gut kennst du die Schweizer Nachbarländer?
Jetzt spielen
Musik
Wie viele Nummer-1-Hits der Jahreshitparade seit 1980 kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Der grosse Hauptstädte-Test
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 30 grössten Inseln des Mittelmeers?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 30 häufigsten Baumarten der Schweiz?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wir suchen die 100 meistbesuchten Städte der Welt – es ist schwieriger, als du denkst
Jetzt spielen
Quizzticle
Erkenne diese 50 Flughäfen am Kürzel oder du endest wie BER
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 grössten Städte in Italien kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 59 Disney-Meisterwerke kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Die Schweiz hat 48 Viertausender – wie viele kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 wärmsten Länder der Welt kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Erkennst du die 30 Filme hinter den Emojis?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wenn du nicht mindestens 20 Monopoly-Felder kennst, musst du mir Miete zahlen