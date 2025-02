Der kompetente Publikumsjoker – und die einfachste 500'000-Euro-Frage ever

Überhangkandidatin Melissa Ingrisch durfte bei «Wer wird Millionär?» am Montag direkt bei der 16'000-Euro-Frage weitermachen. Und dank eines wirklich kompetenten Publikumsjokers gewann sie mit 64'000 Euro den höchsten Geldbetrag an diesem Abend.

Bild: screenshot rtl

Heikel wurde es erst so richtig bei der durchaus herausfordernden 64'000-Euro-Frage, die da lautete:

64'000 Euro: Das, was George Bernard Shaw 1925 und 1939 gelang, schaffte wer als bislang einzige weitere Person 2001 und 2016? A: Meryl Streep B: Bob Dylan C: Jil Sander D: Norman Foster Abstimmen

Melissa Ingrisch kennt die Antwort nicht und lässt sich beraten, von einem Publikumsjoker, der als einziger aufsteht – meistens ein schlechtes Zeichen. Der junge Mann aus Düsseldorf ist Wirtschaftsinformatiker – «das hat mit der Frage also erst mal nichts zu tun», wie er selbst korrekt bemerkt.

Doch der Publikumsjoker kennt alle Personen und kann im Grunde von allen sagen, was sie tun, was sie erreicht haben – und welche Preise sie gewonnen haben. Obwohl das mit den Preisen nicht einmal in der Frage vorkommt. Moderator Günther Jauch ist sichtlich beeindruckt: «Alles, was Sie gesagt haben, ist korrekt.»

Die glückliche Kandidatin fragt ihn sogleich: «Wollen Sie Plätze tauschen?» und der Moderator zeigt sich beeindruckt:

«Bin ich froh, dass der da oben sitzt!»

Schade, dass Melissa Ingrisch nicht noch weiter gekommen ist. Denn sie – und auf Nachfrage Jauchs, übrigens auch der allwissende Publikumsjoker – hätte die richtige Antwort gekannt. Und als nächste Frage hätte die wirklich einfachste 500'000-Euro-Frage ever gewunken – zumindest für uns Schweizerinnen und Schweizer.

Deshalb scheint es schon fast überflüssig zu fragen: Hättest du sie gewusst?

500'000 Euro: Wobei handelt es sich um ein vor allem in der Schweiz beliebtes Weihnachtsgebäck mit leichtem Zitronengeschmack? A: Tübingerli B: Lyonerli C: Mailänderli D: Innsbruckerli Abstimmen

PS: Wir werden immer wieder gefragt, ob wir die Fragen, die ihr im Quiz spielen könnt, die über die im TV gezeigten Fragen hinausgehen, selber erfinden. Die Antwort lautet: selbstverständlich nicht. Bei RTL kann man ab dem Tag nach der Sendung die gesamte Frageleiter zu Ende spielen. Wir transferieren sie dann lediglich in unser watson-Quiztool – damit ihr auch bei uns weiter klugscheissen könnt.

PPS: Wer mehr über die 1-Million-Euro-Frage wissen will: