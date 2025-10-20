Wegen Wasser aus Swimmingpool sterben im Appenzell 80 Fische



In Gais sind am Samstag im Rotbach rund 80 Fische verendet. Die Polizei entdeckte die Ursache: Aus einem Swimmingpool war mit Chemikalien versetztes Abwasser abgelassen worden.

Rund 80 Fische verendeten im Rotbach aufgrund von Abwasser aus einem Swimmingpool. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Abklärungen hätten gezeigt, dass im Bereich Langenacker das Wasser eines Pools über mehrere Tage hinweg abgelassen und in eine Meteorleitung geleitet worden sei, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Montag mit.

Über den Meteorkanal gelangte das Abwasser in den Rotbach. Poolwasser sei oft chemikalienhaltig und müsse deshalb fachgerecht entsorgt werden, heisst es in der Mitteilung. (sda)