Fast 35 Tonnen Zwiebeln am Berner Zibelemärit

Fast 35 Tonnen Zwiebeln am Berner Zibelemärit

24.11.2025, 10:3224.11.2025, 10:32

Am Zibelemärit vom Montag in Bern stehen fast 35 Tonnen Zwiebeln zum Verkauf. Sie werden an 98 von insgesamt 359 Marktständen feilgeboten.

Ein Zwiebelzopf wechselt die Hand am traditionellen Zibelemaerit, dem Zwiebelmarkt, der jeweils am vierten Montag im November stattfindet, am Montag, 24. November 2025 in Bern. (KEYSTONE/Alessandro de ...
Im Jahr 2024 waren knapp 60 Tonnen Zwiebeln im Angebot, dies ist der Rekord.Bild: keystone

Die Zahl der Verkaufsstände, die Zwiebeln anbieten, entspricht in etwa jener des Vorjahres, wie die Stadt Bern am Montagmorgen in einer Mitteilung schrieb. Es hätten alle Marktfahrerinnen und Marktfahrer mit Zwiebeln im Angebot berücksichtigt werden können.

Die Rekordmarke an Zwiebeln stammt aus dem Jahr 2014. Damals standen knapp 60 Tonnen Zwiebeln im Angebot. Im vergangenen Jahr waren es gegen 34 Tonnen.

Der traditionsreiche Zibelemärit ging am frühen Montagmorgen los. Kurz nach 4 Uhr begannen sich die Gassen der Altstadt zu beleben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Trotz regnerischen Wetters werden Zehntausende Menschen zum Volksfest in der Bundesstadt erwartet.

Die Stand-Betreibenden auf dem Kornhausplatz und in der Aarbergergasse dürfen ihre Kundschaft gemäss der Stadt bis um 22 Uhr bedienen. (sda)

