Nach Horrorflug für US-Tourist in Interlaken: Hängegleiter-Pilot kassiert Busse



Bild: youtube.com/Gursk3

So hatte sich der US-Tourist den Tandemflug im Berner Oberland nicht vorgestellt: statt schwebend die Landschaft zu geniessen, baumelte er ungesichert während zwei Minuten am Hängegleiter. Der Pilot hatte vergessen, seinen Passagier anzugurten. Nun kassierte er eine Busse.

Diese beläuft sich auf 800 Franken, wie Christian Schubert, Sprecher des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl), eine Meldung auf dem Online-Portal des «Blick» auf Anfrage bestätigte.

Die Busse wurde im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens ausgesprochen. Das Administrativverfahren läuft noch. Dort geht es um allfällige Massnahmen wie beispielsweise einen temporären oder definitiven Entzug der Fluglizenz. Auch bei der Bundesanwaltschaft läuft noch eine Strafuntersuchung.

Video: watson

Normalerweise sind Pilot und Passagier bei solchen Tandemflügen mit speziellen Gurten bäuchlings oder sitzend unter der Tragfläche aufgehängt.

Der US-Tourist und sein Pilot merkten gleich nach dem Start, dass der Passagier nicht gesichert war und hilflos an der Lenkstange baumelte. Der Pilot suchte deshalb so rasch wie möglich einen Landeplatz und ging auf einer Wiese bei Unterseen zu Boden.

Bild: youtube.com/Gursk3

Der US-Tourist überlebte den Horror-Flug mit einigen Blessuren. Kurz vor der Landung verliess ihn die Kraft und er liess sich fallen. Dabei zog er sich einen Handgelenkbruch zu. Auch eine Oberarmsehne riss, weil sich der Mann so lange am Lenkstab des Gleiters und am Bein des Piloten festkrallen musste. Der US-Tourist veröffentlichte auf Youtube ein Video des Flugs, das über eine Million Mal angeklickt wurde. (whr/sda)

