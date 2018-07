Ein 83-jähriger Schwimmer stirbt im Rhein bei Waldshut

Erschütterndes Symbol der Flüchtlingskrise: Das Bild des ertrunkenen Babys geht um die Welt

Hunderte Menschen sind in der vergangenen Woche im Mittelmeer ums Leben gekommen. Helfer der deutschen Seenotrettung Sea Watch haben nun ein erschütterndes Bild von einem ertrunkenen Baby veröffentlicht.

Die private Seenotrettung Sea Watch hat im Mittelmeer 45 Leichen von Flüchtlingen geborgen, darunter ein totes Baby. Die Crew, die zur Rettung von Flüchtlingen auf einem umgebauten Forschungskutter vor der libyschen Küste kreuzt, war bei einem Einsatz am vergangenen Freitag auf ein gekentertes Holzboot mit zahlreichen Menschen an Bord gestossen. Das berichtet die Organisation via Facebook.

135 Flüchtlinge konnten gerettet werden. Sie seien von der italienischen Marine an Bord genommen und im …