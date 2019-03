Schweiz

Blaulicht

Spezialeinheiten rücken aus: Polizeieinsatz in Zürich-Oerlikon



Spezialeinheiten rücken aus: Polizeieinsatz in Zürich-Oerlikon

Spezialeinheiten der Stadtpolizei Zürich haben am Sonntagnachmittag Stellung in Oerlikon bezogen. Die rund 20 mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Beamten postierten sich an der Ecke Schwamendingerstrasse/Dörflistrasse, wie Bilder eines Leserreporters zeigen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätgte auf Anfrage, dass ein Einsatz am Laufen sei. Weitere Auskünfte würden zur Zeit aber nicht erteilt.

(dhr)

