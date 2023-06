Veganes Bräteln wird mehrheitsfähig

Beim Umweltpotenzial herrscht jedoch Einigkeit: Die Erzeugung von Fleisch und Milchprodukten belaste die Umwelt durch die Entstehung von grosser Mengen an Treibhausgasen und Ammoniak, heisst es etwa im aktuellen Umweltbericht des Bundesrates. «Eine mehr pflanzenbasierte Ernährungsweise kann dazu beitragen, diese Umweltbelastungen deutlich zu reduzieren», so das Fazit.

In den USA kann man bald Laborfleisch essen – wie sieht es in der Schweiz aus?

In den USA kann man bald Laborfleisch essen – wie sieht es in der Schweiz aus?

Während der Markt mit pflanzlichen Alternativen anfangs ausserordentlich schnell - also zwischen 10 und 20 Prozent jährlich - gewachsen sei, befinde er sich hierzulande nun in der Normalisierungsphase, sagt ein Nestlé-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Seit Anfang Jahr sei der Schweizer Gesamtabsatz von Wurstalternativen um 4 Prozent gestiegen.

Mit den sonnigen Temperaturen brutzelt sie wieder auf Terrassen, an Feuerstellen am Fluss und in mobilen Foodtrucks: Ohne die simple Bratwurst mit Brötli und Senf kommt kein Quartierfest und kein Waldausflug aus. Heute greifen Grilllustige öfter auch zu pflanzlichen Würsten - auch wenn sie nicht strikt vegetarisch oder vegan leben.

23-Jähriger kracht mit Auto in Hauswand – drei junge Männer schwer verletzt

Drei junge Männer sind in der Nacht auf Montag in Langrickenbach TG mit dem Auto verunfallt und wurden dabei schwer verletzt. Der 23-Jährige Fahrer kam von der Strasse ab und krachte in eine Hausfassade, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montagmorgen mitteilte.