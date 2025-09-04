Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz

Kleinere Mobilfunkanbieter punkten tendenziell mehr bei den Kundinnen und Kunden als die grossen Player – und das nicht nur wegen ihrer Preise.
Es gibt viele verschiedene Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Comparis hat mittels einer Umfrage die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ermittelt.
Gewinner der Handy-Abos
Die Rangliste bei den Handy-Abos führt Wingo an, eine Untermarke des grössten Netzbetreibers der Schweiz Swisscom. Quickline konnte sich den zweiten Platz sichern. Den Platz 3 teilen sich Coop Mobile, Galaxus Mobile, GoMo, Lebara, M-Budget Mobile und TalkTalk.
grafik: comparis
Gewinner bei den Internet-Anbietern
Am beliebtesten sind die Internet-Abos von iWay. Wingo und Netplus teilen sich den zweiten Platz. Schaut man nur aufs Preis-Leistungs-Verhältnis, dann schneidet Wingo auch hier am besten ab.
grafik: comparis
Und was ist mit den grossen Anbietern?
Swisscom erreicht als einziger der drei grossen Anbieter eine Note über 5. Punkten konnte er Telekommunikationsanbieter mit seinem freundlichen und kompetenten Support.
(cst)
