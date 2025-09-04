Wolkenfelder, kaum Regen15°
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz

Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz

Kleinere Mobilfunkanbieter punkten tendenziell mehr bei den Kundinnen und Kunden als die grossen Player – und das nicht nur wegen ihrer Preise.
04.09.2025, 04:5404.09.2025, 04:54
Es gibt viele verschiedene Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Comparis hat mittels einer Umfrage die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ermittelt.

Gewinner der Handy-Abos

Die Rangliste bei den Handy-Abos führt Wingo an, eine Untermarke des grössten Netzbetreibers der Schweiz Swisscom. Quickline konnte sich den zweiten Platz sichern. Den Platz 3 teilen sich Coop Mobile, Galaxus Mobile, GoMo, Lebara, M-Budget Mobile und TalkTalk.

Bild
grafik: comparis

Gewinner bei den Internet-Anbietern

Am beliebtesten sind die Internet-Abos von iWay. Wingo und Netplus teilen sich den zweiten Platz. Schaut man nur aufs Preis-Leistungs-Verhältnis, dann schneidet Wingo auch hier am besten ab.

Bild
grafik: comparis

Und was ist mit den grossen Anbietern?

Swisscom erreicht als einziger der drei grossen Anbieter eine Note über 5. Punkten konnte er Telekommunikationsanbieter mit seinem freundlichen und kompetenten Support.

