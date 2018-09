Quälende Fragen: Was entscheiden, wenn das Kind behindert ist? Drei Frauen erzählen

Seit die Krankenkassen die Kosten für Trisomie-Abklärungen teilweise übernehmen, ist die Zahl der Bluttests in der Schweiz sprunghaft angestiegen. Doch sie lösen das Dilemma nicht: Was entscheiden, wenn das Kind behindert ist? Drei Frauen erzählen.

sabine kuster / az aargauer Zeitung

Drei Söhne 13, 8 und 1. Der erste und der dritte haben Muskeldystrophie Duchenne. Beim zweiten und dritten Kind testeten die Eltern die Krankheit zu Beginn der Schwangerschaft, obwohl sie wussten, dass sie die Kinder behalten.

Man hofft immer auf ein gesundes Baby. Aber wir wussten schon vor dem Test, dass wir das Kind so oder so behalten werden. Ich hätte mich nicht für ein zweites und drittes Kind entschieden, wenn ich das Risiko gescheut hätte.

Gemacht haben wir den Test beim zweiten und dritten Kind, um Gewissheit zu haben und die ganze Familie auf das Kind vorbereiten zu können. So konnten wir die Diagnose schon in der Schwangerschaft verarbeiten und nicht erst, als Neyo da war. Bei Jamie, der heute 13 Jahre alt ist und im Rollstuhl sitzt, kam die Diagnose erst mit eineinhalb Jahren. Da brach für uns die Welt zusammen. Wir haben nun viele Jahre mit ihm erlebt. Es war eine sehr strenge und aufwendige Zeit. Es gibt Momente, wo ich weine – mit meinem Mann oder mit meinem Vater, den ich immer anrufen kann. Zum Beispiel wenn ich daran denke, dass es mit Jamie gesundheitlich immer nur abwärtsgehen wird.

Aber diese 13 Jahre waren auch eine sehr lebenswerte Zeit. Jamie ist für mich der perfekte Bub, genau wie ein gesunder. Wir haben gelernt, damit zu leben, die Krankheit anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Es ist unsere Aufgabe. Ich glaube daran, dass alles einen Sinn hat. Ungerecht finde ich das nicht. Dazu habe ich zu grosses anderes Leid in der Welt gesehen. Eine Garantie für ein gesundes Kind gibt es ohnehin nicht. Es kann immer etwas passieren. Da macht man sich doch verrückt, in der Schwangerschaft alles kontrollieren zu wollen. Ich kenne eine Frau mit einem gesunden Kind, die nach der Scheidung von ihrem Mann Depressionen bekam. Diese Familie ist kaputt und die Frau leidet.

Aber wir haben diskutiert, ob das Kind leiden wird durch unseren Entscheid, es zu behalten. Oder seine älteren Brüder. Das waren unsere einzigen Zweifel. Aber Neyo war so wild in meinem Bauch, anders, als man es von DMD-Kindern sonst sagt. Ich glaube, er wollte da sein. Schwierig finde ich es manchmal, wenn sich andere über Unwichtiges aufregen. Andererseits diskutiere ich auch ganz normale Probleme mit meinen Freundinnen. Ich kenne durch Lenny ja auch die andere Seite mit einem gesunden Kind.

Zwei Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren. Die Abtreibung wegen Trisomie 21 erfolgte zwischen dem ersten und zweiten Kind.