Du bestimmst den Preis fürs Hotel – das geht, und zwar in dieser Schweizer Stadt



Bild: KEYSTONE

Übernachten zum selbst bestimmten Preis: Eine neue Buchungsplattform in Graubünden macht die Wunschvorstellung jedes Feriengastes zur Realität. Betrieben wird das Buchungsportal «BunaNotg» von Graubünden Ferien und Chur Tourismus.

Wer auf der Suche nach einem Hotel in Chur ist, meldet sich auf «BunaNotg» an und gibt die gewünschte Unterkunftsart, die Verpflegungsleistungen, die Lage und den Preis, den man bereit ist zu zahlen, an. Die im System hinterlegten Hotelbetreiber können daraufhin entscheiden, ob sie den Vorschlag des Gastes annehmen.

bild: screenshot/bunanotg.ch

«Der Gast wählt somit nicht die Unterkunft aus, sondern der Hotelier den Gast», sagt Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien gegenüber htr. «In welchem Hotel der Gast schlafen wird, erfährt er erst mit der Buchungsbestätigung. Dafür erhält er ein Zimmer zu seinen gewählten Konditionen.»

Die Buchungsplattform bringe nicht nur dem Gast einen grossen Vorteil, sondern auch den Hoteliers. Diese können zu fairen Preisen kurzfristig leere Betten füllen – denn einen Mindestpreis pro Zimmer hat die Plattform vorgesehen. Damit werden auch Dumpingpreise verhindert.

Mit «BunaNotg» können ab sofort Anfragen für Übernachtungen in Chur und Umgebung verschickt werden. Ende März sollen auch Bergdestinationen wie beispielsweise die Lenzerheide dazukommen. (ohe)

