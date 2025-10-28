freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Hund

Barryland: Bernhardiner-Welpen im Livestream zu bestaunen

Barry Barryland Bernhardiner Welpe Welpen
Jööööh!Bild: Fondation Barry

Du kannst den Nachwuchs im Barryland jetzt via Webcam beobachten

28.10.2025, 09:5028.10.2025, 09:50

Elf Bernhardiner-Welpen können seit Kurzem beim Barryland in Martigny VS via Webcam beobachtet werde. Sie kamen vor rund zehn Tagen zur Welt.

Die Eltern der sieben Rüden und vier Hündinnen sind Plume du Grand St. Bernard und Tipsy du Château Robert, wie die Fondation Barry in Martigny am Dienstag mitteilte. Plume sei mit fast drei Jahren erstmals Mutter geworden.

Barry Barryland Plume Bernhardiner Welpen Welpe Hund
Plume du Grand St. Bernard und ihr Nachwuchs.Bild: Fondation Barry

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober sei die «Rasselbande» zur Welt gekommen. Die Welpen erhalten alle einen Namen, der mit dem Buchstaben «Y» beginnt. Plume stammt laut Mitteilung von Ivoire du Grand St. Bernard ab, «einer wahren Ikone» der Zucht. Sie repräsentiere die sechste Generation dieser «sorgfältig erhaltenen Linie». Ihr Grossvater V’Barry sei Weltmeister im Schönheitswettbewerb der Rasse.

Jede Geburt in der Fondation Barry sei ein bewegender Moment, «ein Symbol für Kontinuität und das Engagement für den Erhalt dieser einzigartigen Rasse». Rund um die Uhr betreuten Tierpflegerinnen und Tierpfleger die Hunde und stellten ihr Wohlbefinden sicher.

Barry Barryland Bernhardiner Welpe Welpen
Die Kleinen kannst du jetzt im Livestream bestaunen.Bild: Fondation Barry

Neben ihrer Rolle als Mutter habe Plume noch ein weiteres Talent: Seit diesem Sommer ist sie ausgebildete Sozialhündin, wie es weiter hiess. Alle erforderlichen Tests habe sie mit Bravour bestanden.

Ab einem Alter von sechs Wochen und je nach ihrem Entwicklungsstand können die Welpen im Barryland vor Ort besucht werden. (rbu/sda)

Mehr zum Thema:

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter besucht das neue Barryland
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Hamas übergibt weitere Leiche +++ Getöteter von ZDF-Partnerfirma war Hamas-Kämpfer
2
Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
3
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
4
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
3
Was die Töff-Szene nach dem Crash von Noah Dettwiler ärgert
4
Wildtiere machen den Tessiner Wäldern zu schaffen
5
Wetterschmöcker gegen Wettermodelle: So unterschiedlich sind die Winter-Prognosen
Blochers letzte Schlacht: «Wir werden über den Tisch gezogen»
1992 verhinderte Christoph Blocher den EWR-Beitritt. Jetzt geht wieder um eine stärkere Anbindung an die EU. Der 85-jährige SVP-Parteivater erklärt, wie er sich engagieren will und wie es um seine Kräfte steht.
Der grösste Saal des Kantons Nidwalden ist gefragt: In der Mehrzweckhalle in Stans drängen sich an diesem Oktoberabend 650 Gäste. Sie lauschen den Worten von Christoph Blocher – dem Zürcher SVP-Mann, der das Volk aufruft, die Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen und nicht an Europa abzutreten. Der vom Widerstand gegen die Classe politique spricht, vom Kampf David gegen Goliath. «Wie in einer Kirche haben Sie dem Missionar zugehört», lobt er zum Schluss das Publikum.
Zur Story