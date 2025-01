Der Pornodarsteller Johnny Sins ist einer der beliebtesten Darsteller in der Schweiz. Image: watson

Das haben Schweizerinnen und Schweizer 2024 auf Pornhub geschaut

Die berühmte Pornoseite veröffentlicht jedes Jahr Statistiken über die Suchanfragen ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Wir haben die Daten für die Schweiz angefordert.

Alberto Silini Folge mir

Jeden Dezember veröffentlicht die Porno-Plattform Pornhub einen Bericht, der das Verhalten ihrer Besucher bis ins kleinste Detail analysiert: die meistgesuchten Begriffe, die meistgesehenen Kategorien, die beliebtesten Darsteller und Darstellerinnen ... alles ist dabei. Wir haben die Plattform um Statistiken zur Schweiz gebeten, die in der Originalpublikation nicht enthalten sind – das kam dabei heraus.

So oft und so lange schaut die Schweiz

Die Schweizer scheinen grundsätzlich ziemlich pornointeressiert zu sein: In der Gesamtrangliste der Länder nach Traffic liegt die Schweiz auf Platz 27 – also ziemlich weit oben für ein Land mit nur rund 9 Millionen Einwohnern. Die durchschnittliche Dauer eines Besuchs beträgt 10 Minuten und 39 Sekunden, womit die Schweizerinnen und Schweizer etwas mehr Ausdauer haben als die Nutzer im Ausland: Der weltweite Schnitt liebt bei 9 Minuten und 40 Sekunden.

Die meistgesuchten Begriffe

Image: pornhub insights

Das Wort, in der Schweiz am häufigsten gesucht wird, ist ein absoluter Klassiker der Pornoindustrie: «milf». Falls du American Pie nicht gesehen hast und dir das nötige Vorwissen fehlt: «MILF» steht als Abkürzung für «mother I'd like to fuck». Oder wie es der Duden etwas nüchterner definiert:

«Sexuell attraktive reifere, erfahrene Frau»

«Milf» ist nicht nur bei Schweizerinnen und Schweizern hoch im Kurs, auch international schafft es der Begriff immerhin auf Rang 2 und gemäss Pornhub in allen Ländern in die Top 3. So schreibt Pornhub dazu:

«Die Zuschauer lieben reife, sexy und selbstbestimmte Frauen, die keine Angst davor haben, zu bekommen, was sie wollen, und die Daten belegen das.»

Der Rest der Top 15 weicht nicht allzu sehr von den globalen Trends ab. Hier finden sich viele andere Begriffe, die auch in der globalen Rangliste vertreten sind, wie «hentai» (hauptsächlich Anime mit pornografischen Inhalten), «anal», «big ass», «lesbian» und «asian» (diese brauchen wir wohl nicht zu übersetzen).

Drei Begriffe sind jedoch besonders auffällig: «deutsch», «german» und «francaise» belegen die Plätze 2, 7 und 10. Hier zeigt sich ein Phänomen, das in vielen Ländern zu beobachten ist: Man sucht nach dem, was einem ähnlich ist. In unserem Fall ist das eher auf sprachlicher Ebene der Fall.

«Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen Videos sehen wollen, in denen ihre Landsleute vorkommen», hält Pornhub fest. Ein Blick auf die anderen nationalen Rankings bestätigt dies: In Frankreich ist der meistgesuchte Begriff «francaise», in Deutschland «deutsch», in Polen «polska», in Italien «italiano» und in Kolumbien «colombiana».

Neben diesen etablierten Begriffen werden auch nuere immer beliebter. Neu wird etwa nach «best friends mom», «business trip» oder «gym leggings», die sich mehr oder weniger auf unseren Alltag beziehen.

Bild: pornhub insights

Was die am häufigsten angesehenen Kategorien betrifft, so finden sich hier die oben erwähnten Klassiker («anal», «mature», «milf», «lesbian» und so weiter). Häufiger im Gegensatz zu den internationalen Statistiken werden etwa Videos aus den Kategorien «pissing», «bondage» und «fetish» (wir überlassen die Suchen nach Definitionen an dieser Stelle euch).

Bild: pornhub insights

Die beliebtesten Darstellerinnen und Darsteller

Wie bei den Top-Kategorien erweisen sich die Schweizerinnen und Schweizer auch bei ihren Lieblingsstars als ziemlich einverstanden mit den weltweiten Präferenzen. Die Schweizer Top 5 umfassen die weltweit beliebtesten Stars wie Alex Adams, Angela White oder ihre Kollegin Lana Rhoades.

Bild: pornhub insights

Alex Adams ist der beliebteste Pornodarsteller in der Schweiz. Image: Instagram

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Im letzten Jahr stellten Frauen 37 Prozent des Schweizer Pornhub-Publikums. Dieser Anteil entspricht etwa dem globalen Durchschnitt (38 Prozent) und ist höher als in unseren Nachbarländern, wo der Anteil zwischen 26 Prozent in Deutschland und 30 Prozent in Frankreich variiert.