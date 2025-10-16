wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Impfwoche: Bund empfiehlt Grippe- und Covid-19-Impfung für Risikogruppen

Bund empfiehlt Risikopersonen Impfung gegen Grippe und Covid 19

16.10.2025, 11:0416.10.2025, 11:04

Risikogruppen sollten sich im Herbst gegen Atemwegserkrankungen wie Grippe, Covid-19 und RSV impfen lassen. Das empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit und erinnert an die erste nationale Impfwoche im November.

ARCHIVBILD ZUR EMPFEHLUNG DES BAG SICH GEGEN DIE GRIPPE ZU IMPFEN, AM DIENSTAG, 23. OKTOBER 2018 - A medical assistant gives a flu vaccination at the Arzthaus in Zurich, Switzerland, on January 30, 20 ...
Anstelle des bisherigen nationalen Grippeimpftages wird in diesem Jahr erstmals eine nationale Impfwoche durchgeführt.Bild: KEYSTONE

Grippe, Covid-19 und vom Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) ausgelöste Erkrankungen begännen oft mit erkältungsähnlichen Symptomen, schrieb das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag. Doch daraus könnten sich schwere Krankheitsverläufe entwickeln. Wer ein erhöhtes Risiko habe, sollte sich deshalb impfen lassen.

Bei der Grippe gilt das für über 65-Jährige, Schwangere, Personen mit chronischen Erkrankungen sowie für frühgeborene Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren. Die Impfung sollte bis zum Beginn der Grippewelle – in der Regel Mitte Dezember – vorgenommen werden.

Das Coronavirus kann nach wie vor zu schweren Erkrankungen führen, auch bei Personen, selbst nach mehreren Corona-Infektionen. Deshalb empfiehlt das BAG Menschen mit einem Risiko für Komplikationen eine Auffrischimpfung: Es sind Menschen im Rentenalter, Schwangere, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen oder mit Trisomie 21.

Am RS-Virus können Neugeborene und Säuglinge schwer erkranken. Das BAG empfiehlt Eltern eine Schutzimpfung während der Schwangerschaft oder nach der Geburt der Kinder. Die Impfung legt das BAG zudem über 75-Jährigen sowie ab 60-Jährigen mit chronischen Krankheiten oder mit einem geschwächten Immunsystem nahe.

Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr eine nationale Impfwoche anstatt des früheren nationalen Grippeimpftages. Vom 10. November bis 15. November. Beraten und impfen lassen kann man sich in teilnehmenden Arztpraxen und Impfapotheken. (sda)

Mehr zu Gesundheit:

So oft gehen Schweizerinnen und Schweizer zum Arzt – der grosse Europavergleich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Häufigkeit Arztbesuche
1 / 4
Häufigkeit Arztbesuche

Schweizerinnen und Schweizer liegen bei der Häufigkeit der Arztbesuche im Mittelfeld.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese 80-Jährige hat gerade als älteste Frau einen Ironman abgeschlossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schwarzer Block bei Palästina-Demo in Bern: Hunderte Personen identifiziert
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Pfünderli für 99 Rappen – Aldi löst Konkurrenzkampf bei Brot aus
5
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
So lange musst du im Vergleich zum Rest der Welt für dein Netflix-Abo arbeiten
Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist Netflix kein grosser Kostenpunkt. In anderen Ländern sieht das komplett anders aus – obwohl da das Abo günstiger ist.
Über 300 Millionen Menschen haben aktuell ein Netflix-Abo, nicht alle zahlen gleich viel. Nicht nur berappt der Streamingdienst-Anbieter die Abos in jedem Land anders, je nach Lohn müssen andere viel länger für ihr Abo arbeiten als andere.
Zur Story