Medienkonferenz zu US-Zöllen live im Ticker: Das sagt der Bundesrat

Video: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero
Liveticker

Bundesrat spricht über Trumps Zollhammer – KKS: «Positive Entwicklung» in Washington

07.08.2025, 15:1207.08.2025, 15:36
Das Wichtigste in Kürze

  • Seit Mitternacht (US-Zeit) gilt für Schweizer Produkte in den USA ein Importzoll von 39 Prozent.
  • Auch ein kurzfristig aufgegleistes Treffen von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit US-Aussenminister Marco Rubio brachte keinen Durchbruch im Handelskonflikt.
  • Der Bundesrat informiert um 15.30 Uhr an einer Pressekonferenz zu den neusten Entwicklungen rund um den Zollstreit mit den USA.
  • Alle News und Informationen findest du live hier im Ticker.

Der Liveticker

15:38
Dialog soll weiterlaufen
Der Bundesrat sei entschlossen, mit den USA weiterzuverhandeln. Parmelin lobt die ausserordentliche gute Zusammenarbeit mit der Schweizer Wirtschaft. «Wir versuchen, so schnell wie möglich, eine Lösung zu finden.»

Parmelin sagt, dass sich die Konjunktur weniger günstig entwickeln werde, wie zuletzt prognostiziert. Aber: «Es gibt auf makroökonomischer Ebene keine Krise.»
15:36
Jetzt spricht Guy Parmelin
Es seien etwa 60 Prozent der Schweizer Exporte in die USA betroffen, sagt Parmelin. Die Ausnahmen würden weiterhin bestehen. Es gehe um Pharmaprodukte, Chemieprodukte und gewisse Goldprodukte. Auf Alumunium- und Stahlprodukte bestehe weiterhin ein zusätzlicher Zollsatz von 50 Prozent.
15:35
Zur Sitzung im Bundesrat
Heute habe der Bundesrat eine Sitzung abgehalten, um die Lage zu analysieren. Der Bundesrat stehe eine Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monaten positiv gegenüber.
15:34
Über die Reise in die Schweiz
In den USA hätten sie die neue Offerte der Schweiz platziert. «Es ist gelungen, die Offerte zu platzieren, das ist eine positive Entwicklung.» Es sei dem Bundesrat aber klar gewesen, dass es für eine Lösung mehr Zeit brauche.
15:32
Keller-Sutter ergreift das Wort
Um 6 Uhr sei der neue Zolltarif in Kraft gesetzt worden, sagt Keller-Sutter. Für die Betroffenen sei das eine «ausserordentlich schwierige Situation». Seit Monaten arbeite der Bundesrat intensiv an einer Lösung. Der US-Präsident habe den Handlungsdruck Anfang Monat auf die Schweiz erhöht. Die Schweiz habe daraufhin am Montag ihr Angebot «optimiert».
15:30
Die Bundesrats-PK beginnt
Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin treten vor die Medien.

Gemäss einer Medienmitteilung des Bundesrates sollen die Gespräche mit den USA fortgesetzt werden. Darin heisst es: «Der Bundesrat hat am 7. August 2025 die Anwendung der Zusatzzölle von 39 Prozent auf alle von der Schweiz in die USA eingeführten Güter zur Kenntnis genommen. Er
bleibt fest entschlossen, die Gespräche mit den USA fortzusetzen, um so rasch wie möglich eine Senkung dieser zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter zu erreichen.»

60 Prozent aller Schweizer Exporte in die USA seien von den Zusatzzöllen betroffen. Würden die Zölle lange bestehen bleiben, dürfte sich die Konjunktur deutlich weniger günstig entwickeln, als zuletzt prognostiziert.
15:12
Bundesrat informiert um 15.30 Uhr
Seit Mitternacht US-Zeit gilt für Schweizer Produkte in den USA ein Importzoll von 39 Prozent. Der Bundesrat informiert um 15.30 Uhr an einer Pressekonferenz zu den neusten Entwicklungen rund um den Zollstreit mit den USA. Im Ticker bist du live mit dabei.

