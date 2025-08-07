Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin treten vor die Medien.



Gemäss einer Medienmitteilung des Bundesrates sollen die Gespräche mit den USA fortgesetzt werden. Darin heisst es: «Der Bundesrat hat am 7. August 2025 die Anwendung der Zusatzzölle von 39 Prozent auf alle von der Schweiz in die USA eingeführten Güter zur Kenntnis genommen. Er

bleibt fest entschlossen, die Gespräche mit den USA fortzusetzen, um so rasch wie möglich eine Senkung dieser zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter zu erreichen.»



60 Prozent aller Schweizer Exporte in die USA seien von den Zusatzzöllen betroffen. Würden die Zölle lange bestehen bleiben, dürfte sich die Konjunktur deutlich weniger günstig entwickeln, als zuletzt prognostiziert.