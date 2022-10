Liveticker

Du hast keine Brille, um die Sonnenfinsternis zu beobachten? Dann lies mit im Ticker

Das Wichtigste in Kürze

In der Schweiz wird ab 11:14 bis etwa 13:00 Uhr eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein.

zu beobachten sein. Die Sonne wird dabei zum Höhepunkt zu 18 Prozent vom Mond verdeckt, mehr Wissenswertes dazu findest du hier.

Ohne spezielle Beobachtungsbrille solltest du nicht in die Sonne schauen. Hier erfährst du, warum.

solltest du in die Sonne schauen. Hier erfährst du, warum. Du hast keine geeignete Brille? Keine Angst, wir führen dich im Liveticker durch das Spektakel.

10:48 Hier wird die Sonnenfinsternis zu beobachten sein 25th oct #solareclipse with venus #cazimi pic.twitter.com/4MqfYSbAdh — Waqas Ahmed (@waqas03) October 22, 2022 10:43 Hier ein erstes Zückerchen



Todo el mundo ha visto un eclipse solar desde tierra. Pero ¿lo habías visto alguna vez desde un avión? 🌕🌑🌞 — AstroAventura (@AstroAventura) October 25, 2022 Wie sieht eigentlich eine Sonnenfinsternis während eines Fluges aus? Genau so: 10:38 Du hast FOMO? Keine Angst... ... die nächste von Europa aus sichtbare partielle Sonnenfinsternis findet bereits am 12. August 2026 statt. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis wirst du hingegen erst am 13. Juli 2075 (von der Schweiz aus) beobachten können. 10:33 Hier kannst du die Sonnenfinsternis auch ohne Brille anschauen! Chuck macht's möglich! 10:31 Wir können nicht anders... ... und müssen den Liveticker mit dem legendären Bild des 45. Präsidenten der USA beginnen: Bild: imago stock&people Er demonstriert hier genau, was du heute von 11:14 bis 13 Uhr nicht tun solltest!

Was es heute zu beobachten gibt

Zuletzt gab es in der Schweiz im Juni 2021 eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Damals wurde jedoch maximal sieben Prozent der Sonne vom Mond verdeckt. Dieses Jahr sollen es im Norden der Schweiz satte 18 Prozent sein. Doch auch dies wird nicht für eine Verdunkelung reichen. Wer das Phänomen also beobachten will, muss direkt in die Sonne schauen.

Wer also keine Spezialbrille aus der Apotheke oder Drogerie hat und trotzdem in die Sonne schaut, gefährdet seine Netzhaut. Die Schmerzen tauchen bei einer Netzhautverbrennung erst Stunden später auf, du bemerkst deinen Fehler also erst viel zu spät. Wenn du also keine Brille hast, solltest du dich mit diesem Liveticker begnügen! (leo)