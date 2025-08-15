wolkig, aber kaum Regen30°
DE | FR
burger
Schweiz
Nationalrat

Feuerwerk: Nationalratskommission gegen restriktive Regeln

Feuerwerk: Nationalratskommission gegen restriktive Regeln

15.08.2025, 18:0815.08.2025, 18:08
Mehr «Schweiz»

Wer bestimmte Böller anzünden will, soll dafür künftig eine Bewilligung einholen müssen. Die Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission will die neuen Regeln jedoch nicht allzu restriktiv umsetzen.

Mit 16 zu 8 Stimmen hat sich die Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturkommission des Nationalrats (WBK-N) für eine Anwendung mit Augenmass ausgesprochen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Diese Lösung sieht vor, die Ausweispflicht auf besonders lärmerzeugende Feuerwerkskörper auszuweiten und Feuerwerkskörper, die ausschliesslich zur Knallerzeugung bestimmt sind, zu verbieten.

Ein Teil der Kommission will Knaller verbieten

Die Kommissionsminderheit plädiert für eine schärfere Variante. Demnach soll das Abbrennen von lärmerzeugenden Feuerwerkskörpern an privaten Anlässen sowie von Knallkörpern ohne visuelle Effekte verboten und die Ausweispflicht für Feuerwerkskörper erheblich ausgeweitet werden.

Die Kommission schickt nun beide Varianten in eine verkürzte Vernehmlassung, wie es hiess. (sda)

Mehr zu Feuerwerk:

«Vom Feuerwerk habe ich einen Tinnitus»: Das denkt ihr über Feuerwerk
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Staubfressen für einen Wumms: Mühselige Feuerwerksproduktion in Sri Lanka
1 / 12
Staubfressen für einen Wumms: Mühselige Feuerwerksproduktion in Sri Lanka
Mit den Händen im Schwarzpulver wühlen: In Sri Lanka ist die Feuerwerksproduktion – zumindest teilweise – noch Handarbeit.
quelle: epa/epa / m.a.pushpa kumara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Was denkt ihr über Feuerwerk?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Pädophiler hofft am Zürcher Obergericht auf Haftentlassung
Ein 67-Jähriger verurteilter Pädophiler hat am Freitag vor dem Zürcher Obergericht auf seine Entlassung in die Freiheit gehofft. Eine Therapie halten die Behörden für nicht mehr möglich, gegen eine Verwahrung wehrt er sich.
Zur Story