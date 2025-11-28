Stadler legt Rekurs gegen Auftrag an Siemens ein – so reagieren die SBB

Mehr «Schweiz»

Stadler Rail hat Rekurs gegen den Riesenauftrag der SBB für neue Doppelstockzüge an Siemens eingelegt. Man könne die Bewertung der SBB auch nach vertiefter Analyse der Unterlagen nicht nachvollziehen, schrieb der Ostschweizer Konzern in einem Communiqué am Freitag.

Der Rekurs sei am Vortag beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht worden. Eine unabhängige Überprüfung der Vergabe sei angebracht, hiess es. Zuvor hatten die CH-Media-Zeitungen über die Einsprache berichtet.

Das Angebot von Stadler, das auf dem im täglichen Einsatz bewährten Doppelstockzug basiere, sei gegenüber einem Zug, der lediglich auf dem Papier existiere, zu tief bewertet worden. «Es ist für Stadler nicht nachvollziehbar, wie sich das siegreiche Angebot in bewerteten Kriterien wie beispielsweise Betriebskosten, Qualität, Instandhaltung, Nachhaltigkeit oder Serviceverträge abheben konnte», schrieb der Ostschweizer Konzern.

Stadler habe in der Kategorie Nachhaltigkeit nur halb so viele Punkte wie Siemens erhalten. Dies, obwohl Stadler als einziger Anbieter den Zug vollständig in der Schweiz mit kurzen Transportwegen produzieren würde mit Komponenten von Zulieferern aus dem ganzen Land, hiess es. Rund 80 Prozent Wertschöpfung würden hierzulande anfallen.

Für Stadler stelle sich zudem die Frage der Plausibilität: Welche Kriterien hätten dazu geführt, dass ein Zug, der erst auf dem Papier existiere, bessere Werte erhalte als ein seit vielen Jahren bewährter Doppelstockzug von Stadler, für den es belastbare Daten gebe? «Solche und weitere offenen Fragen konnten auch in einem Debriefing-Gespräch mit der SBB nicht ausreichend geklärt werden», schrieb der Konzern. Die Preisdifferenz zum siegreichen Angebot von Siemens liege bei nur 0,6 Prozent.

Die bisherigen 153 Doppelstockzüge von Stader auf dem SBB-Netz seien die zuverlässigsten Züge der Schweizerischen Bundesbahn: Sie hätten eine Verfügbarkeit von 99 Prozent.

So reagieren die SBB

In einer Medienmitteilung schreiben die SBB, man nehme die Beschwerde von Stadler zur Kenntnis. Gleichzeitig betont sie, dass die Vergabe streng nach den rechtlichen Vorgaben abgelaufen.

Weiter halten die SBB daran fest, dass Siemens «das klar vorteilhafteste Angebot gemacht». Die von Stadler genannte Preisdifferenz beziehe sich nur auf die Investitionskosten. Auf die ganze Lebensdauer summiere sich der Preisunterschied der Angebote auf einen dreistelligen Millionenbetrag. «Die Auftragsvergabe war kein Kopf-an-Kopf-Rennen: Der Vorsprung von Siemens Mobility fiel klar aus», schreiben die SBB.

Heftige Kritik nach SBB-Vergabeentscheid

Die SBB hatten am 7. November den Riesenauftrag für 116 Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz an Siemens vergeben. Der Auftrag hat ein Volumen von 2,1 Milliarden Franken. Hinzu kommt eine Option auf 84 weitere Züge, womit der Rahmenvertrag 200 Doppelstöcker im hochgerechneten Wert von 3,6 Milliarden Franken umfasst. Stadler-Patron Peter Spuhler sprach kurz darauf von einem Fehlentscheid und kündigte an, einen Rekurs zu prüfen. (dab/sda)