Herbstzeit – Kürbiszeit. Bild: Weyeneth Kürbis

Von Weitwurf über Risotto bis zur Kunst: Hier erlebst du den Kürbis in allen Facetten

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Das farbenfrohe Gewächs in allen Formen fasziniert in der Schweiz immer mehr Menschen. Da muss man Halloween gar nicht mal gut finden. Denn der Kürbis hat viel mehr zu bieten.

Köche haben den Kürbis natürlich längst auch entdeckt. Während der Kürbissaison kann man sich das Fruchtgemüse in diversen Formen servieren lassen. Die bekannte Kürbissuppe ist da nur der Anfang. Wer sich da mal überraschen lassen will, kann dies in verschiedenen Schweizer Restaurants tun.

Aber natürlich locken im Herbst auch diverse Kürbisfeste, -ausstellungen oder ausgefallene Events. Wir stellen dir hier neun der besten vor.

Bottmingen BL

In Bottmingen umfasst das Kürbissortiment über 250 Sorten. Die Macher schreiben daher von einem der vielseitigsten Kürbismärkte der Schweiz. Seit 1991 werden auf dem Mathis Hof Kürbisse angebaut.

Bild: Mathis-Hof

Angefangen hat alles mit dem Gelben Zentner. Im ersten Jahr war der Ertrag zwar riesig, aber es gab keinen Absatzmarkt. Man konnte die Kürbisse nicht mal verschenken. Das änderte sich in den nächsten Jahren gewaltig.

Bild: Mathis-Hof

Tipps zur Zubereitung und Rezepte gehören beim farben- und formenfrohen Angebot mit dazu. Der Kürbismarkt findet täglich bis Mitte November von 8 bis 18 Uhr statt. Das Kürbisfest wird seit der Coronapause nicht mehr durchgeführt.

Hier gibt's mehr Informationen.

Château-d'Oex VD

Eine spielerische Form des Kürbis-Erlebnisses bietet Château-d'Oex. Im Dorf im Pays d'Enhaut sind die Kürbisse verloren gegangen. Du kannst diese wieder finden. Fraglos: Kinder werden wir eifrig mitsuchen.

In Château-d'Oex werden im Oktober im ganzen Dorf Kürbisse gesucht. Bild: Shutterstock

Damit du nicht planlos durch den Ort irren musst, helfen dir Rätsel auf dem Weg, um alle Kürbisse zu finden. Und ja: Für das Lösungswort erhältst du auch noch ein Geschenk.

Einer der versteckten Kürbisse im Dorf mit dem Lösungsbuchstaben. Bild: Pays-d'Enhaut Région

Die Kürbissuche dauert rund 60 bis 90 Minuten und ist noch bis am 30. Oktober möglich. Übrigens: Wer auch noch ein Foto im schönsten, gruseligen Outfit knipst, nimmt an einem zusätzlichen Wettbewerb teil.

Hier gibt's mehr Informationen.

Château-d'Oex kennst du vielleicht vom Ballon-Festival im Januar. Ein Besuch lohnt sich auch zur Kürbiszeit. Bild: Shutterstock

Castel San Pietro TI

Das «Sagra della Zucca» in Castel San Pietro wird gerne als leckerstes und farbenprächtigstes Fest bezeichnet. Und ja: Das kann man durchaus so sehen.

Bild: Ticino Turismo

Gesucht wird am 29. und 30. Oktober auch die Kürbiskönigin. Kürbisse in den erstaunlichsten Farben und originellsten Formen können diesen Titel erobern.

Bild: Ticino Turismo

Hungrig wirst du das Fest auch nicht verlassen. Es gibt Kürbis als Kuchen, Guetzli, Glace, Konifitüre, Risotto, Gnocchi, Cremes oder Lasagne. Da würde selbst Shrimp-Bubba von Forrest Gump staunen, was man mit Kürbis alles anstellen kann.

Hier gibt's mehr Informationen.

Jona SG

Der Juckerhof in Seegräben ist seit Jahren ein Mekka für Kürbisliebhaber. In den letzten Jahren baute das Unternehmen auch am Standort Bächlihof in Jona SG und Römerhof in Kloten das Kürbisangebot aus.

Lukas der Lokomotivführer und Emma aus Jim Knopf gehören zur diesjährigen Ausstellung. Bild: Jucker Farm AG

In diesem Jahr stehen dort von September und Oktober wieder diverse Kürbis-Figuren. Thema in diesem Jahr ist «Feuer».

Glumanda ist eine der Feuer-Figuren der diesjährigen Ausstellung auf dem Bächlihof. Bild: Jucker Farm AG

Abgerundet wird das Angebot von Kürbis-Schnitzstationen (bis Ende Oktober), der Schweizer Meisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen (1. Oktober), dem Kürbisschnitzfestival (15. Oktober) und der Kürbisschlachtete am 5. November. Dann werden die Riesenkürbisse zum Saisonende zerlegt. Dabei wird kiloweise Fruchtfleisch verschenkt.

Hier gibt's mehr Informationen.

An der Kürbisschlachtete werden die grösssten Kürbisse der Schweiz aufgeschnitten (und verteilt). Bild: Jucker Farm AG

Lugano TI

Beim «Festa d’Autunno Lugano», dem Herbstfest, kommen vom 30. September bis 2. Oktober auch Kürbisfans auf ihre Kosten. Obwohl das Fest eigentlich für die Traubenerntezeit einst ins Leben gerufen wurde.

Bild: Divisione Eventi e Congressi, Città di Lugano

Mitten im Stadtzentrum gibt's dann Markt, diverse Grottini laden zum Essen ein – natürlich wird auch Kürbis-Risotto serviert.

Bild: Divisione Eventi e Congressi, Città di Lugano

Musik und Geschicklichkeitsspiele für Gross und Klein sorgen für Unterhaltung. Und nebenbei kann man auch noch das Stadtzentrum von Lugano bestaunen.

Hier gibt's mehr Informationen.

Ringewerfen am Herbstfest. Bild: Divisione Eventi e Congressi, Città di Lugano

Lüterkofen-Ichertswil SO

Kürbis-Erlebniswelt nennt sich der Bauernhof von Urs und Rosmarie Weyeneth am Bucheggberg im solothurnischen Lüterkofen. Seit 1992 werden hier rund 150 Speise- und Zierkürbisse angebaut.

Bild: Weyeneth Kürbis

Jedes Jahr ein Highlight der Erlebniswelt, die noch bis am 31. Oktober 2022 geöffnet ist, bildet das Kürbis-Labyrinth. Du kannst aber auch im Stein-, Rasen- oder Hecken-Labyrinth deinen Weg finden.

Seit 23 Jahren muss der Weg aus dem Labyrinth gefunden werden. Bild: weyeneth-Kürbis

Ein grosser Spass für Kinder sind auch die sieben Kugelbahnen, welche total über eine Länge von 200 Metern führen. Und natürlich gibt's auch was für Geniesser: Im Pyramide-Beizli gibt's Getränke und kleine Snacks, sonntags zudem Kürbissuppe und Kürbisgebäck.

Hier gibt's mehr Informationen.

Das Pyramiden-Beizli mitten in der Kürbiswelt. Bild: Weyeneth Kürbis

Rothenburg LU

Ebenfalls ein Labyrinth bietet das Bürlimoos im luzernischen Rothenburg. Dieses führt noch bis Ende Oktober durch eine Apfelplantage mit sagenhaften 5000 Säulenbäumen.

Na, wer erkennt das Kunstwerk? Oder besser: wer nicht? Bild: Bürlimoos Rothenburg

Aber wir sind ja vor allem wegen der Kürbisse hier. Die Ausstellung ist ebenfalls bis Ende Oktober geöffnet, Zier- und Speisekürbisse gibt es natürlich zu kaufen.

Jede Menge Kürbisse in allen Farben und Formen. Bild: Bürlimoos Rothenburg

Bereits vorbei ist das diesjährige Kürbisfest, welches Ende September stattfand. Aber hey: Nicht einmal mehr ein Jahr warten und dann steigt das 22. Kürbisfest auf dem Bürlimoos.

Hier gibt es mehr Informationen.

Kürbiskunst auf dem Bürlimoos. Bild: Bürlimoos Rothenburg

Vrin GR

Auf die zweite Ausgabe des Kürbis-Duells darf man sich in Vrin freuen. Nachdem die Premiere im letzten Jahr ein grosser Erfolg war, werden am 28. Oktober 2022 die Kürbisse vor dem Cafe Leon und auf dem Schulhausplatz um die Wette leuchten.

Beim Kürbis-Duell in Vrin soll bald das ganze Dorf beleuchtet sein. Bild: Casa Leon

Ab 12 Uhr können (geschnitzte) Kürbisse gebracht werden, ab 18 Uhr werden diese dann am Freitag- und Samstagabend zwischen 18 und 20.30 Uhr beleuchtet. Die drei schönsten Kürbisse erhalten einen Preis. Kürbissuppe und Kürbisbrot gibt's am Samstag ab 15 Uhr.

Hier warten die Kürbisse nummeriert auf ihre Bewertung. Bild: Casa Leon

Die Macher wären froh um eine Anmeldung, man kann aber auch unangemeldet Kürbisse vorbeibringen und das Spektakel geniessen.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bild: Casa Leon

Im Val Lumnezia (Tal des Lichts) – genaugenommen stammt Lumnezia nicht von «Lumen» für Licht, sondern vom keltischen Volk der Lepontier ab – soll der Anlass in den nächsten paar Jahren weiter wachsen.

Hier gibt's mehr Informationen.

Wildegg AG

Zum Abschluss ein spezieller Event: der Kürbisweitwurf. Dabei geht es am 5. und 6. November in drei Kategorien in Wildegg um den Sieg. Wobei die Kürbiswettkämpfe nur am Sonntag stattfinden.

Nicht weit, sondern genau muss man hier werfen. Bild: kürbisweitwurf.ch

Während die kleineren und mittleren Kürbisse auch für Kinder gedacht sind, gilt die «freie Klasse» als Königsdisziplin. Dabei treten die Teams oder Einzelkämpfer mit selbstgebauten Wurfgeräten gegeneinander an.

Hier gibt's mehr Informationen.

Ob dieses Katapult für den Sieg reicht? Bild: kürbisweitwurf.ch

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.