Polizeigewalt Lausanne: Hunderte demonstrieren gegen Rassismus

Rauchpetarden gegen Polizeigewalt. Die Coalition Romande Antiraciste rief am Samstag zum Protest auf.Bild: keystone

Hunderte demonstrieren in Lausanne gegen Polizeigewalt

06.12.2025, 19:08

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag in Lausanne friedlich gegen Polizeigewalt demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die «Coalition Romande Antiraciste».

Die Demonstrierenden versammelten sich um 14 Uhr auf dem Place du Château, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Die Polizei schätzte die Anzahl der Teilnehmenden auf 500. Die Kundgebung führte an Orten vorbei, die mit Polizeigewalt in Verbindung gebracht werden.

Sie hielt unter anderem vor der Polizeiwache, wo ein Nigerianer Ende Mai nach seiner Festnahme verstarb. Gegen vier Polizisten eröffnete die Staatsanwaltschaft anschliessend ein Verfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Das Ziel der Kundgebung war das Quartier Prélaz. Dort war im August ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Flucht vor der Polizei tödlich verunfallt.

«Hier tötet die Polizei:» So die unmissverständliche Botschaft der Demonstrierenden.Bild: keystone

Die Demonstrierenden riefen unter anderem «No justice, no peace» – keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Die Demonstration verlief gemäss Polizeiangaben friedlich. Kurzzeitig war die Stimmung aber angespannt, als die Route am Restaurant «Le Vaudois» vorbeiführte. Dort kam im August ein Eritreer bei einer Auseinandersetzung ums Leben.

Die Einsatzkräfte im Kanton Waadt stehen seit Jahren in der Kritik wegen Vorfällen von möglicher Polizeigewalt. In den letzten zehn Jahren starben mindestens sieben Menschen bei Polizeieinsätzen im Kanton. Das löste mehrere Kundgebungen und Krawalle aus, bei denen Polizeigewalt und Rassismus angeprangert wurden. (sda)

Mehr zum Thema:

Getöteter Mann soll Polizei in Morges VD nicht angegriffen haben
