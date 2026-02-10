trüb und nass
Modelljahre 2025 und 2026: Cube ruft Fahrräder Cube Agree C:62 zurück

Cube ruft die Fahrräder Cube Agree C:62 Modelljahre 2025 und 2026 zurück
Es ist möglich, dass einzelne Gabeln im betroffenen Bereich einen zu geringen Harzanteil aufweisen.Bild: larsscharlphoto.com

10.02.2026, 11:2510.02.2026, 11:25

In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ruft Cube die Fahrräder Cube Agree C:62 Modelljahre 2025 und 2026 wegen Bruchgefahr der Carbongabel zurück. Die Produkte, die betroffen sind, können hier nachgeschaut werden.

Die Nutzung betroffener Fahrräder muss ab sofort eingestellt werden. Es hat eine Überprüfung der Gabel zu erfolgen. Betroffene Gabeln werden ausgetauscht. Die Konsumentinnen und Konsumenten können dem Vorgehen auf der Rückrufwebsite von Cube folgen und mittels dem Kontaktformular an Cube gelangen.

