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Nach Fischer-Enthüllung: SRF-Moderator verlässt Lakers-Mikrofon

Pascal Schmitz SRF Moderator
Bild: SRF/Oscar Alessio

Nach Fischer-Enthüllung: SRF-Moderator verlässt Lakers-Mikrofon

22.04.2026, 20:3522.04.2026, 21:21

14 Jahre war der SRF-Moderator Pascal Schmitz Stadionsprecher der SCRJ Lakers. Nun gibt er sein Amt mit sofortiger Wirkung auf.

Auslöser ist ein Artikel des Ex-Nationalrats Christoph Mörgeli im Wochenmagazin «Weltwoche», der beleidigende Facebook-Posts von Schmitz aus der Zeit um 2010 ans Licht brachte.

Schmitz soll einen Schiedsrichter einen «gelben arabischen Hurensohn» genannt haben. Des Weiteren habe der SRF-Moderator gepostet: «Der soll doch in Zukunft Kamelrennen pfeifen. Arschloch.» Die Facebook-Einträge seien inzwischen gelöscht, liegen der Weltwoche aber vor.

Der Instagram-Post der Lakers

Das Schweizer Fernsehen distanziere sich von der Äusserungen ihres Angestellten Äusserungen.

Schmitz entschuldigte sich und erklärte seinen Rücktritt damit, Schaden vom Verein abwenden zu wollen, da dieser für ihn eine «Herzensangelegenheit» sei.

In seiner Hauptbeschäftigung als SRF-Redaktor machte Schmitz vor einer Woche publik, dass der (inzwischen zurückgetretene) Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer 2022 ein gefälschtes Impfzertifikat verwendet hatte.(val)

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Grummelzwerg
22.04.2026 20:39registriert April 2015
Ich kenne die Posts noch nicht. Aber unabhängig davon, hat Schmitz als Speaker einen super Job gemacht. Sehr sehr schade dass er geht
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