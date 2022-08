Neue Regenrekorde in Luzern und Leibstadt

An einzelnen Orten in der Schweiz hat der intensive Gewitterregen am Freitag neue Rekordwerte erreicht. In Luzern fielen in einer Stunden 40,2 Millimeter Regen. In Leibstadt AG waren es 32,3 Millimeter, wie MeteoSchweiz am Samstagmorgen auf Twitter mitteilte.