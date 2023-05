Tarifstreit eskaliert: Swiss-Kabinenpersonal kündigt den GAV

Bei der Swiss eskaliert der Tarifstreit mit dem Kabinenpersonal. Die Mitglieder der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers haben sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Kündigung des Gesamtarbeitsvertrags (GAV) ausgesprochen.

Dies teilte Kapers am Dienstag in einem Communiqué mit. Zur elektronischen Stimmabgabe waren die 2503 stimmberechtigten Mitglieder aufgerufen, die unter dem GAV15 an den Standorten Zürich und Genf angestellt sind.

Die Kündigung erfolge per 30. April 2024. Bis dahin sei der aktuelle GAV gültig und alle heute geltenden Rechte und Pflichten würden in Kraft bleiben. Dies betreffe beispielsweise die absolute Friedenspflicht, hiess es. Damit kann bis Ende nächsten Aprils nicht gestreikt werden. (sda/awp)