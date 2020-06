Schweiz wird während der Coronavirus-Krise produktiver – auch dank Homeoffice?

Diese 13 Kantone haben seit Tagen gar keine Corona-Fälle mehr

Das BAG meldete gestern noch 10 neue Coronavirus-Fälle. Das ist der vierte Tag in Serie unter 20. Und längst nicht alle Kantone sind betroffen – einige haben seit Tagen keine Neuansteckungen mehr gemeldet. So verteilen sich die in den letzten vier Tagen gemeldeten 52 neuen Fälle auf die Kantone.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete in den letzten neun Tagen immer unter 50 neue Coronavirus-Fälle in der Schweiz. Gestern waren es 10 positiv auf Covid-19 getestete Menschen, die aus den Kantonen gemeldet wurden. Mit so einer tiefen Fallzahl ist das Contact Tracing – also das persönliche Nachfragen und Abklären bei neu Infizierten – möglich.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker

Schauen wir auf die Kantonsübersicht, zeigt sich, dass alle Kantone ihre Ansteckungskurve brechen …