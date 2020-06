International

Coronavirus: In diesen Ländern gab es keine neuen Corona-Fälle mehr



Diese 36 Länder meldeten in den letzten 7 Tagen KEINEN Coronafall mehr

Obwohl sich täglich weiterhin über 100'000 Menschen neu mit dem Coronavirus infizieren, melden einige Länder schon länger keine neuen Fälle mehr.

Daten und Quellen Die Daten für diesen Artikel stammen alle von der WHO. Zu beachten gilt: Nicht alle Länder testen gleich oft und melden auch nicht gleich regelmässig ihre neuen Fälle. Beispielsweise Tansania erklärte kürzlich, dass es keinen Fall mehr gäbe, was angezweifelt werden darf.

Länder ohne Corona-Fall

Es gibt sie noch, die Länder, welche bisher keinen Corona-Fall verzeichnen mussten. Oder zumindest keinen der WHO meldeten. Es handelt sich dabei um diese 13 Länder:

Föderierte Staaten von Mikronesien

Kiribati

Macau

Marshallinseln

Nauru

Nordkorea

Palau

Samoa

Salomonen

Tonga

Turkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Das muss wie erwähnt nicht heissen, dass es auch keine Fälle gab. Bei kleinen Inselländern dürfte es tatsächlich so sein, bei anderen Nationen wie Nordkorea oder Turkmenistan darf man ein eher ein Fragezeichen setzen. Für die Region Westsahara (grau) gibt es gemäss der WHO zudem keine anwendbaren Daten:

Wann der letzte Corona-Fall gemeldet wurde

Die genannten 13 Länder sind leider die Ausnahme. Noch werden weltweit täglich über 100'000 Corona-Fälle der WHO gemeldet. Die Pandemie ist also noch lange nicht vorbei, auch wenn es in Europa langsam besser wird.

Bei der WHO meldeten 142 Länder und Territorien innerhalb der letzten 24 Stunden mindestens einen Fall (Stand: 4. Juni). Immerhin 36 verzeichneten in den letzten sieben Tagen (29. Mai bis 4. Juni) gar keinen Fall mehr:

Von den bei der WHO gemeldeten 216 Ländern und Territorien sticht das französische Saint Barthélemy heraus. Die kleine karibische Insel berichtete vor 65 Tagen vom bisher letzten der sechs total bestätigten Fällen. Allerdings leben auch nur knapp 10'000 Menschen auf dem Eiland. Weitere Ministaaten mit der längsten Zeitspanne ohne neuen Fall sind:

Anguilla: 61 Tage

61 Tage Seychellen: 58 Tage

58 Tage Saint-Pierre und Miquelon: 57 Tage

57 Tage Dominica: 54 Tage

Neben den Mini-Staaten mussten auch 19 Nationen mit mindestens drei Millionen Einwohnern innert den letzten 24 Stunden keinen neuen Fall melden. Acht sind gar seit mindestens vier Tagen ohne neue Infektion. Allerdings liegt der Grund dafür zumindest in Tansania eher bei fehlenden Tests/Meldungen:

Kroatien: 4 Tage

4 Tage Vietnam: 4 Tage

4 Tage Kambodscha: 5 Tage

5 Tage Neuseeland: 13 Tage

13 Tage Tansania: 27 Tage

27 Tage Papua-Neuguinea: 42

42 Eritrea: 46 Tage

46 Tage Laos: 52 Tage

Anzahl Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen

Blicken wir noch explizit auf die Entwicklungen der letzten sieben Tage (29. Mai bis 4. Juni). Neben den 36 Ländern ohne einzigen Fall verzeichneten 74 weitere weniger als 100 neue positive Tests. Mit 97 Meldungen bei der WHO gerade noch mit dabei: die Schweiz.

Berücksichtigen wir auch hier die Einwohnerzahl und zählen nur Länder mit einer Bevölkerung von mindestens drei Millionen, bleiben 41 Länder übrig. Hier der Überblick:

Spannend ist auch der Blick auf diejenigen Länder, welche in den letzten sieben Tagen (29. Mai bis 4. Juni) am meisten Neuinfektionen der WHO meldeten. Es sind dies:

USA: 147'962

147'962 Brasilien: 143'562

143'562 Russland: 53'485

53'485 Indien: 51'120

51'120 Peru: 38'979

38'979 Chile: 26'685

26'685 Pakistan: 21'236

21'236 Mexiko: 19'303

19'303 Iran: 16'847

16'847 Bangladesch: 14'819

14'819 Saudiarabien: 10'997

10'997 Grossbritannien: 10'729

10'729 Südafrika: 10'122

Auch hier gilt es wieder die Einwohnerzahl zu berücksichtigen. Gerechnet auf 100'000 Einwohner haben diese 10 Länder aktuell am meisten neue Covid-19-Fälle zu verzeichnen:

Chile: 148 Fälle pro 100'000 Einwohner Kuwait: 127 Peru: 121 Oman: 98 Brasilien: 69 Panama: 58 Weissrussland: 56 Singapur: 55 Schweden: 51 USA: 46

