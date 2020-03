Was ist überhaupt Kurzarbeit?

Firmen können die Arbeitszeit der Mitarbeitenden vorübergehend reduzieren oder ganz einstellen. Die Angestellten erhalten dann temporär den Lohn von der Arbeitslosenkasse, ihr Arbeitsvertrag wird nicht gekündigt. Das nennt man Kurzarbeit. So sollen Jobs gesichert werden, wenn ein Unternehmen in wirtschaftliche Not gerät, die nicht in die Verantwortung des Arbeitgebers fällt.