Trump und die Antifa: Die treffendsten Karikaturen der Woche

Amerika, wo soll das enden? Die bislang schlimmste Trump-Woche im Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
20.09.2025, 05:4520.09.2025, 05:45

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Is something leaking? #epsteinfiles

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 13. September 2025 um 20:42
«Was ist das für ein Tropfgeräusch? – Das ist ein totes Thema.»

Herzlich willkommen im Land der inzwischen leider ziemlich begrenzten Möglichkeiten

Be Brave. newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18. September 2025 um 23:54
«Kritik an diesem Schild nicht erlaubt.»

Nach der Ermordung des rechtsextremen Influencers Charlie Kirk sind die «Vereinigten Staaten» geteilter denn je

Charlie Kirk said it. #CharlieKirk

[image or embed]

— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 13. September 2025 um 15:29
Er hatte tatsächlich gesagt, er hasse das Wort «Empathie».

Unkontrollierte Online-Radikalisierung und frei verfügbare Schusswaffen – eine tödliche Mischung



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. September 2025 um 21:10

Solidarität mit einem Hassprediger, der nun zum (rechten) Märtyrer gemacht werden soll

Graeme Keyes @KeyesGraeme @Phoenix on #CharlieKirk #CharlieKirkshot - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 17. September 2025 um 11:48

Donald Trump nutzt die Gelegenheit, um gegen die «radikale Linke» zu hetzen



[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 15. September 2025 um 17:47

Redefreiheit? Kannst du knicken

FREE SPEECH

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 18. September 2025 um 18:53
Der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung garantiert eigentlich (unter anderem) das Recht auf freie Meinungsäusserung.

Was Trump und seine Maga-Anhänger unter Meinungsfreiheit verstehen
MAGA Meme
Als ich von freier Meinungsäusserung sprach, meinte ich nicht, dass du einfach Dinge sagen kannst, die mir nicht gefallen.meme: bsky.app

Ja, die «Redefreiheit» wird, äh, neu definiert in Trumps Amerika

Free speech, new definition - © Chappatte in The Boston Globe 👉 chappatte.com/en/images/fr...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 18. September 2025 um 17:34

Aus dem Faschismus-Handbuch: Herrsche mit Willkür und verbreite Angst



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 19. September 2025 um 02:55

Noch ein starkes Zeichen, dass die USA auf dem Weg in die Tyrannei sind

„Nach Kirk-Attentat: Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen“ #Trump #MAGA #antifa #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. September 2025 um 12:09

Wir erinnern uns an einen der wichtigsten Antifa-Momente der neueren Geschichte

Nothing says “I’m not a fascist” like designating anti-fascists as terrorists

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 18. September 2025 um 23:06

Trump missbraucht die Aufsichtsbehörde FCC, um unliebsame Akteure mundtot zu machen

The Ministry of Silence. Today’s cartoon by Daniel Boris. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Kimmel #censorship #media

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 19. September 2025 um 06:16

Der orange König hasst alle, die sich über ihn lustig machen

#kimmel #disney #Trump #freespeech #jimmykimmel #war #FCC #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 18. September 2025 um 22:01

Der US-Sender ABC (gehört zum Disney-Konzern) hat sich einschüchtern lassen und Jimmy Kimmel abgesetzt

USA Trump Meme zu Kimmel
meme: bsky.app

So sieht der chinesische Künstler und Dissident Badiucao Trumps Zensurmassnahmen

My cartoon on Trump‘s censorship on #JimmyKimmel

[image or embed]

— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 19. September 2025 um 10:28

Trump Maga Meme
meme: bsky.app

Der orangefarbene König geht zum Lachen in den Keller

The Liar King

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. September 2025 um 20:17

Wie es hoffentlich nicht enden wird

Are talk show hosts an endangered species? #JimmyKimmel

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. September 2025 um 21:22
«Leider sind sie alle um 2025 herum gestorben, mein Sohn! Früher erzählten sie jeden Abend Witze. – Was ist ein Witz? – Ein Witz ist etwas, das man sagt, um andere zum Lachen zu bringen – auch die sind um diese Zeit ausgestorben.»

Kleiner Trost: Gavin Newsom trollt Trump munter weiter

Newsom trollt Trump
«Nimm deine Demenzmedikamente, Opa. Du erfindest schon wieder Dinge.»Screenshot: x.com

Wie sich die Trump-Sekte in wenigen Jahren geändert hat

MAGA Bewegung Meme
meme: Reddit

USA Trump Meme
meme: bsky.app

Dann machte Trump auch noch einen Staatsbesuch in Europa

State Banquet.

[image or embed]

— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 17. September 2025 um 23:14
Mit diesen Plakaten zeigen die Briten, was sie von Trump halten

Der Möchtegern-Diktator besuchte einen waschechten König

The Royal welcome #windsorcastle

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 18. September 2025 um 15:45

Über allen schwebte der tote Kinderschänder Jeffrey Epstein

Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...

[image or embed]

— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 16. September 2025 um 21:51

#JimmyKimmelLive #Kimmel #jimmykimmel @jimmykimmel.com @jimmykimmellive.bsky.social #disney #ABC #trump #Melania #melaniatrump #washingtonpost @washingtonpost.com

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 19. September 2025 um 16:34
«Demokratie stirbt im Dunkeln ...»

Dann mischte sich auch noch Elon Musk in die britische Politik ein

Peter Schrank @schrankartoons on Elon Musk and the ‘Unite the Kingdom’ rally #ElonMusk #X - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. September 2025 um 19:37

Die Social-Media-Plattform X ist ein absolutes Gruselkabinett*



[image or embed]

— Ben Chilton (@benchilton.bsky.social) 13. September 2025 um 21:54
*Und wir fragen uns, warum sich die Schweizer Bundespräsidentin und die anderen Mitglieder der Landesregierung immer noch dort aufhalten.

Today's cartoon- Goodnight Sundance

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 17. September 2025 um 15:29

Bonus

Das hast du dir jetzt verdient

"that's not my son!" 👀😅🤣 #dog #dogday #bluesky

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 19. September 2025 um 09:45

Hinein ins Weekend!

A happy baby penguin in a pit with balls... 😊 #bluesky #nature #animals

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 18. September 2025 um 22:54

Lautstärke aufdrehen 😉

Having a bad day?? Here’s a baby wolf puppy learning to howl... 😊 #bluesky #animals #nature

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 18. September 2025 um 18:29

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Trumps Grusskarte from Hell – und ein Wochenrückblick, der sich gewaschen hat
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
Jimmy Kimmels Show wurde (vorerst) abgesetzt – hier ein paar seiner letzten Gags
Video: watson
