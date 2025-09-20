Amerika, wo soll das enden? Die bislang schlimmste Trump-Woche im Rückblick
Is something leaking? #epsteinfiles— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 13. September 2025 um 20:42
Herzlich willkommen im Land der inzwischen leider ziemlich begrenzten Möglichkeiten
Be Brave. newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18. September 2025 um 23:54
Nach der Ermordung des rechtsextremen Influencers Charlie Kirk sind die «Vereinigten Staaten» geteilter denn je
Charlie Kirk said it. #CharlieKirk— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 13. September 2025 um 15:29
Unkontrollierte Online-Radikalisierung und frei verfügbare Schusswaffen – eine tödliche Mischung
@mluckovich.bsky.social) 16. September 2025 um 21:10
Solidarität mit einem Hassprediger, der nun zum (rechten) Märtyrer gemacht werden soll
Graeme Keyes @KeyesGraeme @Phoenix on #CharlieKirk #CharlieKirkshot - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 17. September 2025 um 11:48
Donald Trump nutzt die Gelegenheit, um gegen die «radikale Linke» zu hetzen
Redefreiheit? Kannst du knicken
FREE SPEECH— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 18. September 2025 um 18:53
Ja, die «Redefreiheit» wird, äh, neu definiert in Trumps Amerika
Free speech, new definition - © Chappatte in The Boston Globe 👉 chappatte.com/en/images/fr...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 18. September 2025 um 17:34
Aus dem Faschismus-Handbuch: Herrsche mit Willkür und verbreite Angst
Noch ein starkes Zeichen, dass die USA auf dem Weg in die Tyrannei sind
„Nach Kirk-Attentat: Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen“ #Trump #MAGA #antifa #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. September 2025 um 12:09
Wir erinnern uns an einen der wichtigsten Antifa-Momente der neueren Geschichte
Nothing says “I’m not a fascist” like designating anti-fascists as terrorists— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 18. September 2025 um 23:06
Trump missbraucht die Aufsichtsbehörde FCC, um unliebsame Akteure mundtot zu machen
The Ministry of Silence. Today’s cartoon by Daniel Boris. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Kimmel #censorship #media— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 19. September 2025 um 06:16
Der orange König hasst alle, die sich über ihn lustig machen
#kimmel #disney #Trump #freespeech #jimmykimmel #war #FCC #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 18. September 2025 um 22:01
Der US-Sender ABC (gehört zum Disney-Konzern) hat sich einschüchtern lassen und Jimmy Kimmel abgesetzt
So sieht der chinesische Künstler und Dissident Badiucao Trumps Zensurmassnahmen
My cartoon on Trump‘s censorship on #JimmyKimmel— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 19. September 2025 um 10:28
Der orangefarbene König geht zum Lachen in den Keller
The Liar King— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. September 2025 um 20:17
Wie es hoffentlich nicht enden wird
Are talk show hosts an endangered species? #JimmyKimmel— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. September 2025 um 21:22
Kleiner Trost: Gavin Newsom trollt Trump munter weiter
Wie sich die Trump-Sekte in wenigen Jahren geändert hat
Dann machte Trump auch noch einen Staatsbesuch in Europa
State Banquet.— James Mellor (@jamesdfmellor.bsky.social) 17. September 2025 um 23:14
Der Möchtegern-Diktator besuchte einen waschechten König
The Royal welcome #windsorcastle— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 18. September 2025 um 15:45
Über allen schwebte der tote Kinderschänder Jeffrey Epstein
Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 16. September 2025 um 21:51
#JimmyKimmelLive #Kimmel #jimmykimmel @jimmykimmel.com @jimmykimmellive.bsky.social #disney #ABC #trump #Melania #melaniatrump #washingtonpost @washingtonpost.com— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 19. September 2025 um 16:34
Dann mischte sich auch noch Elon Musk in die britische Politik ein
Peter Schrank @schrankartoons on Elon Musk and the ‘Unite the Kingdom’ rally #ElonMusk #X - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. September 2025 um 19:37
Die Social-Media-Plattform X ist ein absolutes Gruselkabinett*
@benchilton.bsky.social) 13. September 2025 um 21:54
Today's cartoon- Goodnight Sundance— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 17. September 2025 um 15:29
