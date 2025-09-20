Amerika, wo soll das enden? Die bislang schlimmste Trump-Woche im Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Nach der Ermordung des rechtsextremen Influencers Charlie Kirk sind die «Vereinigten Staaten» geteilter denn je Charlie Kirk said it. #CharlieKirk



[image or embed] — Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 13. September 2025 um 15:29 Er hatte tatsächlich gesagt, er hasse das Wort «Empathie».

Solidarität mit einem Hassprediger, der nun zum (rechten) Märtyrer gemacht werden soll Graeme Keyes @KeyesGraeme @Phoenix on #CharlieKirk #CharlieKirkshot - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 17. September 2025 um 11:48

Redefreiheit? Kannst du knicken FREE SPEECH



[image or embed] — Bill Day (@billdayart.bsky.social) 18. September 2025 um 18:53 Der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung garantiert eigentlich (unter anderem) das Recht auf freie Meinungsäusserung.

Was Trump und seine Maga-Anhänger unter Meinungsfreiheit verstehen

Als ich von freier Meinungsäusserung sprach, meinte ich nicht, dass du einfach Dinge sagen kannst, die mir nicht gefallen. meme: bsky.app

Noch ein starkes Zeichen, dass die USA auf dem Weg in die Tyrannei sind „Nach Kirk-Attentat: Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen“ #Trump #MAGA #antifa #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 19. September 2025 um 12:09

Wir erinnern uns an einen der wichtigsten Antifa-Momente der neueren Geschichte Nothing says “I’m not a fascist” like designating anti-fascists as terrorists



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 18. September 2025 um 23:06

Trump missbraucht die Aufsichtsbehörde FCC, um unliebsame Akteure mundtot zu machen The Ministry of Silence. Today’s cartoon by Daniel Boris. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Kimmel #censorship #media



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 19. September 2025 um 06:16

Der US-Sender ABC (gehört zum Disney-Konzern) hat sich einschüchtern lassen und Jimmy Kimmel abgesetzt meme: bsky.app

meme: bsky.app

Wie es hoffentlich nicht enden wird Are talk show hosts an endangered species? #JimmyKimmel



[image or embed] — Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. September 2025 um 21:22 «Leider sind sie alle um 2025 herum gestorben, mein Sohn! Früher erzählten sie jeden Abend Witze. – Was ist ein Witz? – Ein Witz ist etwas, das man sagt, um andere zum Lachen zu bringen – auch die sind um diese Zeit ausgestorben.»

Kleiner Trost: Gavin Newsom trollt Trump munter weiter «Nimm deine Demenzmedikamente, Opa. Du erfindest schon wieder Dinge.» Screenshot: x.com

Wie sich die Trump-Sekte in wenigen Jahren geändert hat meme: Reddit

Dann mischte sich auch noch Elon Musk in die britische Politik ein Peter Schrank @schrankartoons on Elon Musk and the ‘Unite the Kingdom’ rally #ElonMusk #X - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. September 2025 um 19:37

Die Social-Media-Plattform X ist ein absolutes Gruselkabinett*



[image or embed] — Ben Chilton (@benchilton.bsky.social) 13. September 2025 um 21:54 *Und wir fragen uns, warum sich die Schweizer Bundespräsidentin und die anderen Mitglieder der Landesregierung immer noch dort aufhalten.

