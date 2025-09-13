Nebel
Die treffendsten Karikaturen zu Donald Trump und Amerika

Trumps Grusskarte from Hell – und ein Wochenrückblick, der sich gewaschen hat

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
13.09.2025, 06:0013.09.2025, 06:01
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Mordfall Charlie Kirk Meme
Als die Republikaner herausfinden, dass der Schütze erneut ein heterosexueller weisser amerikanischer Bürger (aus einer republikanischen Familie) ist.meme: Reddit

Ja, diese Woche war echt übel

Platform stevebrodner.substack.com

[image or embed]

— brodner.bsky.social (@brodner.bsky.social) 12. September 2025 um 14:18

Mordfall Charlie Kirk Meme
Bild: Reddit

Wegen des Wirbels ging Trumps Versagen in der Aussen- und Sicherheitspolitik vergessen



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 10. September 2025 um 22:17

„Drohnenabschüsse in Polen: „Alles deutet darauf hin, dass Russland die Nato-Luftverteidigung testet““ #putin #Russland #yolo #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. September 2025 um 19:45

Die Ukrainer nehmen es mit Galgenhumor

Війна з НАТОй / War with NATO (animation)

[image or embed]

— freeonis (@freeonis.bsky.social) 10. September 2025 um 12:21

Sicher ist: Putin und Netanjahu liefern sich ein todbringendes «Race to the bottom»

Morten Morland @mortenmorland.bsky.social @thetimes on #Putin #Netanyahu - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. September 2025 um 23:36

Trump zieht es nach unten



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 7. September 2025 um 16:26
«Die neuen Machtverhältnisse – Sie sollten eigentlich auf der anderen Seite sein.»

Wird Amerikas grosser politischer Graben durch Kirks Ermordung unüberwindbar?

Rod Emmerson @rodemmerson on #CharlieKirkshot #CharlieKirkdead ‌– political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 12. September 2025 um 12:44

Hart, aber (leider) wahr

He really took one for the c-team

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 12. September 2025 um 05:24
«Gott segne Charlie Kirk dafür, dass er die Leute vergessen lässt, dass ich eine ganze Reihe von Kindern vergewaltigt habe.»

Was ändert sich wegen der vielen US-Schulmassaker? (2025 sind es schon wieder 47 an der Zahl)

#kirk #charliekirk #guns #trump #utah #news #violence #vance #bible #shooting

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 11. September 2025 um 19:53

Für die Opfer wird gebetet, dann geht das Töten weiter

Uniquely American #gunviolence

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 12. September 2025 um 03:50

Good News (zum Westentaschen-Trump) für zwischendurch

Red carpet for Bolsonaro www.threads.com/@amorimcarto...

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 11. September 2025 um 21:17

Brasilien zeigt Amerika, wie man mit Demokratiefeinden umgeht

Bolsonaro USA Meme
meme: Reddit

Trump ist Teil des Schusswaffen-Problems

Trump Meme zu Charlie Kirk
«Zu behaupten, dass Amerika kein Waffenproblem hat, während man hinter einer kugelsicheren Glasscheibe steht, ist typisch republikanisch.»meme: bsky.app

Die Waffenindustrie lässt Uncle Sam nicht von der Nadel

Addicted. We today's cartoon by Ramses. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #guns #USA #addiction

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 12. September 2025 um 06:46

Der eiserne Thron Amerikas wurde von der National Rifle Association (NRA) gebaut

Weird, right?

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 11. September 2025 um 20:29
«Politische Gewalt hat in Amerika keinen Platz.»

Der einzige akzeptable Abzug ...

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 11. September 2025 um 23:59

Aus dem Faschismus-Handbuch: Bring die Justiz unter deine Kontrolle

Good one, Pat! Here’s mine:

[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 10. September 2025 um 13:06

Dann war da noch etwas mit einer «gruusigen» Grusskarte

Mt. Rushmore #epsteinfiles For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 10. September 2025 um 21:27

Trump Meme
meme: bsky.app

Everyone's probably done this already, but fuck it! Let 100000 flowers bloom!

[image or embed]

— Martin Rowson (@martinrowson.bsky.social) 10. September 2025 um 13:50

Matt Davies @MatttDavies on #Trump #TrumpEpsteinFiles #TrumpEpsteinPedoCoverUp #EpsteinTrumpFiles #EpsteinFiles - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. September 2025 um 08:55

Republicans are arguing it’s not Trump’s signature because they’re fucking stupid and want to be screwed over by a con man

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. September 2025 um 00:14

Mit der US-Wirtschaft läuft alles supi ...

Trump Meme
meme: bsky.app

Demnächst im Kino deiner Wahl

The Trumpocalypse Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. September 2025 um 22:59

Einen haben wir noch

Sometimes it looks like a candlestick and sometimes it looks like two pedophiles. #EpsteinFiles #Epstein #TrumpBirthdaycard

[image or embed]

— Peter Kuper (@pkuper.bsky.social) 9. September 2025 um 20:33

Bonus

Das hast du dir jetzt verdient

Cows welcome their visitor... 😊 #dog #dogday #bluesky #animals #nature

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 12. September 2025 um 14:10

If this cute, sleep duckling reaches you?? Everything will be okay??! 😊 #bluesky #nature #animals

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 10. September 2025 um 14:17

(dsc)

