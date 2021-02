Spass

Dumm gelaufen

31 schräge und sinnlose Websites, mit der du jeden Lockdown überstehst



31 schräge und sinnlose Websites, mit denen du jeden Lockdown überstehst

Du sitzt zu Hause und weisst langsam nicht mehr, was du mit deiner Zeit anfangen sollst? Die Wohnung ist blitzblank, Netflix durchgestreamt und auf Insta alles geliked? Dann hätten wir da noch einen letzten Zeitvertreib für dich: 31 Websites, die mit mal mehr, mal weniger seltsamen Funktionen brillieren.

Map Crunsh

Bild: screenshot mapcrunch

Im Moment sind Ferien eher keine gute Idee. Wer zumindest virtuell verreisen möchte, kann das auf Map Crunsh tun. Jeder Klick bringt dich an einen zufälligen Ort auf der Welt.

Paper Toilet

Bild: screenshot papertoilet

Für alle, die noch immer den Drang verspüren, Klopapier zu hamstern, kann diese Seite (vermutlich) helfen. Hier kannst du dir so viel virtuelles WC-Papier ziehen, wie du willst.

Aalohrfeige

Bild: screenshot eelslap

Du wolltest schon immer einmal wissen, wie es ist, wenn einem Typen ein Aal in die Fresse gedonnert wird? Dann ist Eelslap die Website deiner Wahl.

Zoomquilt

Bild: Screenshot Zoomquilt

Zoomquilt ist eine wunderbare Mischung aus Kunst, moderner Technik, Entspannung, Faszination und dem Grund, warum dir vermutlich nach fünf Minuten übel wird.

Nooooooooooooooo

Bild: screenshot nooooooooooooooo

Eine wunderbare Seite, um während Gesprächen seinem Unmut mit einem der wohl berühmtesten Filmzitate der Geschichte Ausdruck zu verleihen. Die Android-App wurde leider eingestellt.

Make everything OK

Bild: screenshot make everything ok

Für alle, die von der Website nooooooooooooooo.com zu exzessiven Gebrauch machen, sollten sich vielleicht mal mit make-everything-ok.com beschäftigen.

Finde die unsichtbare Kuh

bild: screenshot findtheinvisiblecow.com

Der Titel sagt eigentlich schon alles. Wobei du die Kuh tatsächlich finden kannst. Helfen tut dir nämlich eine ziemlich nervende Stimme, die aus deinen Lautsprechern schreit, ob du der Kuh mit deinem Mauszeiger näher kommst oder nicht. Also Ton an. Hier geht's zur Kuhjagt.

Pointer Pointer

Bild: screenshot pointerpointer.com

Egal, wo du deinen Mauszeiger auf dieser Seite platzierst, sie findet ein passendes Bild, auf dem eine Person auf diesen zeigt. Magie? Wir werden es nie erfahren.

Trashloop

Bild: screenshot trashloop.com

Du kannst versuchen, das Papierknöllchen in den Abfalleimer zu schmeissen. Wird es dir gelingen? Ja. Aber dieser Eimer ist ziemlich renitent. Was damit gemeint ist, findest du am besten selbst heraus.

Stealth Boats

Bild: Screenshot stealthboats.com

Die einzige Website im Internet mit einer umfassenden Bildersammlung an unsichtbaren Booten. Mit viel Liebe gepflegt und teilweise einmaligen Aufnahmen. Selbst ein Foto des Bootes von Blaubarschbube und Meerjungfraumann ist dabei.

Cat Bounce

Bild: Screenshot cat-bounce.com

Der obligatorische Katzenbeitrag. Weil ja, wir sind watson und haben nur Katzenartikel.

#klischee

Um was es auf der Seite Cat Bounce geht? Katzen regnen vom Himmel und hüpfen dann wie Bälle herum.

Mehr zum Thema Katzen 😉:

Koalas to the max

Bild: Screenshot koalastothemax.com

Was diese Seite genau mit Koalas auf sich hat? Wir wissen es nicht. Ihr könnt es uns in den Kommentaren aber gerne erklären. Jedenfalls findet ihr auf Koalas to the max vier Kreise. Jedes Mal, wenn ihr mit der Maus über einen von diesen fährt, teilt sich der Kreis in vier kleinere auf.

Amazon Dating

Bild: Screenshot amazondating.co

Vermutlich wird die Seite gerade nicht so viele Bestellungen erhalten. Aber: Wenn man sich wieder treffen darf und ihr einsam seid, bestellt euch einfach jemanden. Egal ob durchtrainierter Sunnyboy oder die 78-jährige Oma – hier findest du Menschen für jeden Geschmack.

Hustlin'

Bild: Screenshot everydayim.com

Für alle, die etwas in Party-Stimmung kommen wollen und auf von farblichen Abfolgen verursachten Augenkrebs stehen. Ton an und voll aufdrehen und dann hier entlang.

PS: Ihr müsst mit dem Mauszeiger über das Wort fahren.

Quickdraw

Bild: screenshot quickdraw.withgoogle.com

Hier könnt ihr euren Zeichenkünsten freien Lauf lassen. Das Gute daran: Umso schlechter ihr seid, umso besser. Denn ihr helft, eine künstliche Intelligenz zu trainieren.

Falling

Bild: Screenshot fallingfalling.com/

Du guckst auf lauter farbige Flächen, die vor dir umfallen. Begleitet wird das von einem ziemlich depressiven Endlosgeräusch. Wer das länger als ein paar Minuten ohne Schwindelgefühl aushält, ist definitiv hart im Nehmen.

RGB

bild: screenshot rrrgggbbb.com

So würde es wohl herauskommen, wenn Daft Punk auch Grafikdesign machen würde.

PS: Ton an und Buchstaben berühren.

Pet the Dog

Bild: Screenshot dogs.are.the.most.moe

Streichle den armen Hund, bis er glücklich ist. Deinen Streichel-Highscore kannst du uns gerne in die Kommentarspalte schreiben.

Yeah, Lemons!

Bild: Screenshots yeahlemons.com

Die Zitronenfetischseite schlechthin. Hier regnet es nämlich Zitronen. Unendlich. Viele. Zitronen. Selbst dein Mauszeiger ist eine Zitrone. Und eine freundliche Stimme sagt: «Yeah lemons!»

Crossdivisions

Bild: screenshot crossdivisions.com

«Eifach öppis.» Okay nein, das nicht. Wer entschlüsseln möchte, was dahintersteckt, sollte daran denken, zwischendurch Pausen zu machen, um die Augen zu entspannen.

Chris McKenzie

Bild: Screenshot chrismckenzie.com

Auf dieser Seite findet ihr einen glücklichen Würfel, dessen einzige Existenzberechtigung darin besteht, deinem Mauszeiger hinterherzuschauen.

Internet Live Stats

Bild: Screenshot internetlivestats.com

Eine Seite, die diverse Statistiken zum Thema Internet in Echtzeit anzeigt. Das ist irgendwie cool und wirkt gar nicht so unnütz. Bloss: Was mit den Infos anfangen?

Staggering Beauty

Bild: Screenshot staggeringbeauty.com/

Ihr spielt mit eurem Mauszeiger den Wind, der einen Sky Dancer in Bewegung hält. Aber bewegt das Ding bloss nicht zu schnell, sonst werdet ihr es bereuen.

Ist es Weihnachten?

Bild: Screenshot isitchristmas.com

Lebensnotwendige Website für alle mit einer Weihnachtsphobie.

Cute News (nein, nicht unsere)

Bild: screenshot cute news

Jedes Mal, wenn man diese Seite neu lädt, erscheint ein anderes Tierbild. Bleibt nur die Frage, ob zuerst die Bilder ausgehen oder der Browser abkratzt.

Unsere Cute News findest du hier (und funktionieren ohne Neuladen der Seite):

Endloses Pferd

Bild: Screenshot endless.horse

Wer es schafft, die Hufe des Pferdes zu erreichen, kriegt von unserem Praktikanten Taurice Mhiriet eine Redaktionsführung.

HackerTyper

Bild: screenshot hackertyper

Der Klassiker unter den sinnlosen Websites. Für alle, die sie noch nicht kennen, ist sie trotzdem auf der Liste.

Pixel Fight

Bild: screenshot pixelsfighting.com

Pixel in zwei Farben kämpfen in einem Quadrat um die Vorherrschaft. Wirkt langweilig, aber hat mehr Story als «Transformers 2». Hier geht's zum Kampf.

Wow'en Wilson

bild: screenshot wowenwilsonquiz.com

Owen Wilson sagt in seinen Filmen ständig «wow». Hier könnt ihr euch jedes seiner Wows anhören und raten, aus welchem Film es stammt.

Apropos «WoW»: Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Weird or Confusing

Bild: screenshot weirdorconfusing.com/

Es gibt sehr viele verstörende seltsame Dinge, die auf dieser Welt verkauft werden. Diese Seite schickt dich zu einigen davon.

Beispiel gefälligst? Bild: ebay.com

Trypap

Bild: screenshot trypap.com

Eigentlich eine gar nicht so unnötige Website. Sie sagt dir in einem passiv-aggressiven Ton, wie sicher dein Passwort ist.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Life is a Bitch. Diese 37 ironischen Bilder beweisen es «Fence Guy» erobert das Netz mit Akrobatikkunst und lustigen Fails Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter