Bitte sehr: 31 Memes und Videos, für alle, die den Cybertruck doof finden

Die politische Diskussion könnt ihr anderswo auf watson finden. Technische Evaluationen von Tesla-Produkten gibts hier auch keine. Nö, hier wird ausschliesslich und ausdrücklich Cybertruck-Bashing betrieben. Dazu greifen wir tief in die Meme-Kiste ...

Oliver Baroni

Aktuell ist kein guter Zeitpunkt, einen Cybertruck zu besitzen.



Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Obwohl ... war es jemals ein guter Zeitpunkt, einen Cybertruck zu besitzen? Und: Ist es per se – ganz abgesehen vom Zeitpunkt – eine gute Sache, einen Cybertruck zu besitzen?

Nun, die Meme-O-Sphäre (it's a thing) hat da eine klare Meinung:

Da wäre einerseits die Tatsache, dass man ausgelacht wird, wenn man damit vorfährt:

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Nichts kann dich auf dein schallendes Gelächter vorbereiten, in das du ausbrechen wirst, wenn du zum ersten Mal einen Cybertruck in echt siehst. Egal, wie dumm diese Dinge online aussehen, ich verspreche dir, dass sie in echt noch dümmer aussehen.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Es macht Spass, einen Cybertruck in freier Wildbahn zu sehen, denn es wurden nur 3000 Stück verkauft, weshalb man sagen kann: ‹Oh, wow, da ist der grösste Idiot unserer Stadt. Guckt mal!›

Sagen wir's mal so: Freunde wirst du dir keine machen.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Truck-Besitzer: Ich hasse es, dass ich ständig gefragt werde, beim Umzug zu helfen, nur weil ich einen Truck besitze.

Tesla: Was wäre, wenn du keine Freunde hättest?



Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Verhütungsmittel-Wirksamkeit: beim Cybertruck 100%.

Da war doch letzthin jene Begebenheit, als die malerische Insel Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts zum ersten Mal von einem Cybertruck besucht wurde.

Es kam nicht gut.

Bild: x.com/ACKCurrent

Die Ortszeitung packte die Gelegenheit beim Schopf und verfolgte seine Aktivitäten ...

Bild: x.com/ACKCurrent

... die damit endeten, dass der Offroader am Strand stecken blieb.

Bild: x.com/ACKCurrent

«Sowas könnte man sich nicht selbst ausdenken.»

2025 begann mit einem Knall. Wörtlich. Am Neujahrsmorgen explodierte ein Cybertruck vor dem Trump Tower Las Vegas.

Bild: x

Tragisch: Sieben Personen wurden verletzt; der Fahrer, der US-Militärangehörige Matthew Alan Livelsberger, erschoss sich selbst. Aufgrund der Beladung des Fahrzeugs mit Feuerwerkskörpern prüfen die Ermittler einen terroristischen Anschlag. Noch ist die Untersuchung nicht abgeschlossen. Doch zumindest anfänglich wurde überprüft, ob die Explosion schlicht auf einen elektrischen Defekt am Fahrzeug zurückzuführen sei.

Ob nun Ursache oder nicht (und die Tragik der Ereignisse ausser Acht lassend), die Tatsache, dass eine Selbstentzündung des Fahrzeugs überhaupt diskutiert wird, sagt viel über den Ruf der Fertigungsqualität von Tesla aus.

Glückwünsche an Elon Musk dafür, dass seine Autos so schlecht gebaut sind, dass niemand sagen kann, ob gerade eine Autobombe gezündet wurde oder ob das Auto das einfach so von selbst getan hat.

Womit wir beim Thema wären: «Ist der Cybertruck überhaupt ein gutes Auto?»

Upps!

Dabei wäre der Cybertruck doch «ein perfektes Familienauto» ...

... einfach nicht im Schnee.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Wer würde gewinnen? Der «kugelsichere», «Apokalypse-sichere» Meme-Truck? Oder der Winter?

Die Antwort:

Wie Ozzyman so treffend bemerkt, ist der Cybertruck besonders schlecht darin, spezifische «Truck»-Dinge zu tun: Geländegängig zu sein, etwa. Oder Funktionen zu besitzen, die im Tesla-Verkaufsprospekt ausdrücklich aufgeführt sind:

Es braucht aber keinen Fluss, um einen Cybertruck ausser Betrieb zu setzen. Eine Fahrt durch das urbane Seattle tut's auch:

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Nun, wir wissen nicht genau, wie es zum Zusammenbruch dieser Hinterachse kam. Was wir wissen, ist, dass der zerstörte Truck so lange stehen blieb, dass vorübergehend unter dem Namen «Cyberstuck» zu einer Touristenattraktion in der Innenstadt von Seattle wurde.

Denn: die Dinger sehen nun mal geil aus, oder nicht?

Oder?

Nicht?

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Sieht super aus nach etwas leichtem Regen.

Okay, das Cybertruck-Design polarisierte von Anfang an. Der meistgenannte Vergleich ... ach, ihr ahnt es bestimmt:

Bild: twatter

Endlich habe ich einen in freier Wildbahn gesehen. Ein wunderschönes Fahrzeug. Fotos werden ihm nicht gerecht.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Zwillinge!

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Waschbären versuchen, in Cybertrucks einzubrechen. Und es wird spekuliert, dass dies geschieht, weil die Waschbären die Autos buchstäblich mit Müllcontainern verwechseln.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Abfall UND Recycling?! Wir haben Glück!

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Cybertruck auf freier Wildbahn gesichtet.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Ich war nicht schnell genug, um ein vollständiges Bild von diesem weissen Exemplar zu machen. Es sah aus wie eine Waschmaschine.

Aber hey – dafür ist das Cybertruck-Design unverkennbar und ikonisch:

Gell, Töchterchen?

Vielleicht orientierte sich Elon nur an seinen Lieblingsdesignern:

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Oh ja. Seit Elon Musks Auftritt an der Amtseinführungszeremonie von Donald Trump hat die Tesla-Debatte einen weiteren Themenstrang bekommen:

Bild: threads.net

Wenn der Firmenchef so salutiert, ...

... wären seine Autos also «swasticars», nicht?

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

(Swastika=Hakenkreuz)

Jüngst werden in Grossbritannien Teslas mit solchen Aufklebern versehen:

Bild: instagram.com/everyonehateselon_

Aber wir möchten hier nicht dazu aufrufen, dies nachzuahmen.

Bild: instagram.com/everyonehateselon_

Und auch nicht dazu, einen Tesla zu besprayen, ...

... selbst nicht, wenn es ein Feuerwrack ist. (Öh ... entzünden sie sich nun doch selbst, oder was jetzt?)

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Ich kann nicht sagen, ob es sich um Vandalismus handelt oder den Eigentümer selbst.

Als betroffener Anwohner seine persönliche Meinung in Kreide auf dem öffentlichen Grundstück eines Gehsteiges kundzutun, aber, geht in Ordnung:

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

Und zum Schluss noch ein paar Kleinanzeigen!

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

«Super-smooth für Fascho-Sachen.» Notiert.

Bild: reddit.com/r/CyberStuck

«Noch verfügbar?»

«Ja.»

«Erstaunt mich nicht.»



Bild: reddit.com/r/CyberStuck

«Noch verfügbar?»

«Ja. Interessiert?»

«Nein.»

