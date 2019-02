Jetzt wirds peinlich! Die watson-Redaktoren rechtfertigen ihren ERSTEN Facebook-Post

20 watson-Redaktoren haben sich mit viel Überwindung ihren ersten Facebook-Posts gestellt. Posts, die heute nur noch Facepalms auslösen.

Weisst du noch? So um 2008 rum. Als du Facebook entdeckt und deine Freunde mit belanglosen Status-Updates zu Tode gelangweilt hast? Natürlich hast du deine ersten, peinlichen Posts längst verdrängt – so wie wir bei watson auch. Doch dann kam irgendwer in der Morgensitzung mit einer schampar brillanten Idee um die Ecke: «Grabt doch mal euren ersten Facebook-Post hervor und wir machen eine Story draus. Wird sicher lustig.»

Bei mir geschah es im Januar 2009: Ich steckte mitten im …