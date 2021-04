Spass

Leben

Die besten Rezepte für's Ostersonntags-Menü



Und NUN: Best of Ostermenüs, Babes!

Die besten Rezeptvorschläge fürs Ostersonntags-Festessen

Was macht ihr so über Ostern? Ferien in tropischen Gefilden oder einen Roadtrip nach Italien, etwa? Ha. Ha. Nicht lustig.

Naja, wenn man schon zuhause bleiben muss, darf man sich ja ein opulentes Ostersonntags-Menü kredenzen. Dazu ein paar Rezept-Tipps! Wir haben in unserem (inzwischen reichen) Fundus nachgeschlagen und bieten zur Auswahl zwei grossartige Lamm-Rezepte, eine Vegi-Torte und (weil irgendwie auch zum Thema) ein superfeines Kaninchen-Rezept. Bitte sehr:

Aber zuerst mal Apéro! Und zwar:

Champagne! Tout le monde!

Bild: shutterstock

Nicht knausrig sein! Gönnt euch doch mal das echte Zeugs aus Frankreich! Alternativ kann man sich auch einen guten Cava Brut zu Gemüte führen. Oder einen feinen Franciacorta.

Und natürlich Eier, dänk.

Und zwar entweder:

Eiertütschis!

Yay. Schaut doch bitte, dass diese schöne schweizerische Tradition nicht vergessen geht! Aber wenn ihr keine hartgekochten Dinger mit Aromat mögt, dann gönnt ihr euch zum Apéritif doch ...

Russische Eier!

Bild: Shutterstock

Die gehen so:

Hartgekochte Eier schälen und halbieren. Danach das Eigelb herauslösen und in einer Schale mit Mayonnaise und Dijon-Senf mischen ... und was weiter darunter gemischt wird, entscheidet einzig dein Geschmack und deine Fantasie: Fein geschnittene Jalapeños, etwa. Oder Dill, Frühlingszwiebeln, Rohschinken, Tabasco ... in den Worten von Status Quo: Whatever you want. Danach mit einem Teelöffel portionengerecht in die Eiweiss-Hälften füllen.

Und nun ein paar Hauptgang-Vorschläge:

Lamb Shanks in Guinness;

Baked Potato, Celeriac and Garlic Mash

«Lammstelzen» – offenbar sagt man dem auf Hochdeutsch so. Lamb shanks, souris d'agneau, etc. – auf Deutsch sind das Lammstelzen. Und was genau ist das? Ganz einfach: Der untere Teil der Lammkeule. Und so was von fein. Besonders in diesem Gericht:

Bild: obi/watson

Hierzulande – anders als etwa in Grossbritannien, Frankreich oder Italien – ist das leider weiterhin kein gängiges Teilstück. In Schweizer Städten wird man aber in der Regel bei einem italienischen Metzger fündig (fragt nach stinco di agnello). Und selbstverständlich kann man bei jedem Metzger seines Vertrauens solche Stücke bestellen für den Ostersonntag.

Zutaten:

(für 6 Personen)

3 rote Zwiebeln, fein gehackt

Olivenöl

2 Handvoll Rosinen

3 gehäufte EL Orangenmarmelade, «thick cut»

1 gehäufter EL Ketchup (keine Angst!)

2 EL Worcestershire Sauce (plus extra zum Servieren)

2 dl Guinness

6 x 350g Lammstelzen

8 Zweige frischer Rosmarin

1 Liter Hühnerbouillon

1 Bund frische Minze

einige EL Olivenöl

2 kleine Frühlingszwiebeln

Apfelessig

Zubereitung:

Olivenöl, Zwiebeln mit einer guten Prise Meersalz und schwarzem Pfeffer in einen grossen Bräter geben und bei mittlerer Hitze unter Rühren braten, bis karamellisiert.

Rosinen und Marmelade dazugeben, danach Ketchup, Worcestershire-Sauce und Bier. Alles gut umrühren und bei mittlerer bis geringer Hitze leicht köcheln lassen.

Lammstelzen – falls nötig paarweise nacheinander – in einer grossen Pfanne in ein wenig Olivenöl auf allen Seiten anbraten. Fleisch aus der Pfanne nehmen und die zerpflückten Rosmarinblätter im übrig gebliebenen Öl knusprig braten.

Lammstücke in die Zwiebelpfanne geben zusammen mit dem übrigen Bratöl und dem Rosmarin. Bouillon beigeben, Deckel aufsetzen und alles bei niedriger Hitze 3 Stunden lang köcheln lassen, bis das Fleisch leicht vom Knochen fällt.

Nach dem Kochen die Schenkel vorsichtig auf eine Servierplatte legen, sodass das Fleisch intakt bleibt. Mit einem Stabmixer die Sauce pürieren, dann bei mittlerer Hitze etwas eindicken lassen.

Die meisten Minzblätter mit einer guten Prise Salz in einem Mörser zerstampfen. Olivenöl beigeben, vermischen und dann auf den Tisch bringen. Frühlingszwiebeln und übrige Minzblätter in feine Scheiben schneiden, mit einem Spritzer Apfelessig und einer Prise Salz locker vermischen.

Einen Schuss Apfelessig und etwas Worcestershire Sauce der Sauce hinzugeben und dann über die Lammstelzen schöpfen. Den Rest der Sauce in eine Sauciere geben. Die Frühlingszwiebeln und Minzblätter über die Fleischstücke streuen sowie ein wenig Minzöl darüber träufeln.

Als Beilage:



Baked Potato, Celeriac & Garlic Mash

Zutaten:

4 grosse Baked Potatoes

etwas Meersalz und schwarzer Pfeffer

300g Knollensellerie

1 ganze Knoblauchzwiebel

4 EL Olivenöl

3 Zweige frischer Thymian

Zubereitung:

Ofen auf 190ºC vorheizen

Kartoffeln waschen, danach mit Meersalz einreiben, Haut mit einer Gabel einstechen und auf die eine Seite eines Backblechs legen. Im heissen Ofen 30 Minuten backen.

Den Sellerie in grosse Stücke schneiden. Knoblauch in Zehen aufteilen. Sellerie und Knoblauch auf ein grosses Stück Backpapier legen und mit Meersalz, schwarzem Pfeffer und 2 EL Olivenöl beträufeln. Zu einem losen Paket einwickeln.

Nachdem die Kartoffeln besagte 30 Minuten im Ofen waren, das Selleriepaket auf das Backblech geben und alles weitere 20 bis 30 Minuten backen, bis die Kartoffeln und der Sellerie weich und durchgegart sind.

Kartoffeln aus den Schalen schöpfen, die Knoblauchzehen aus ihren Schalen pressen und alles zusammen mit dem Sellerie pürieren. Die Thymianblätter abpflücken und mit 2 EL Olivenöl dazugeben und nochmals pürieren. Abschmecken und servieren.

Cosciotto di agnello in sugo di pomodoro;

Gnocchetti Sardi con sugo

Kaufst du beim Metzger deines Vertrauens eine wirklich gute Lammkeule, kann nicht allzu viel schief gehen. Schwierig ist es ja nicht, so was zu kochen. Auf die übliche gutbürgerliche Art – mit Knoblauch spicken; im Ofen rosa braten; mit Mint Sauce servieren, etwa. Gerne aber auch mal das klassische indische Raan – dank einer Joghurt-Marinade wird das Fleisch zart und schmackhaft wie sonst kaum. Ein absoluter Favorit ist dabei unter anderem diese italienische Variante.

Hauptgang ist der Gigot, der in einer Tomatensauce (mit Auberginen) gebraten wird. Besagte Tomatensauce wird aber mit Pasta – gnochetti sardi – vorher noch als erster Gang serviert.

Zutaten:

(für 6 Personen)

Lammgigot mit Knochen (zirka 2kg)

2-3 Knoblauchzehen, geschält, längs halbiert oder geviertelt

etwas frischer Rosmarin, grob zerzupft

Olivenöl

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

3-4 Auberginen

2 kleinere rote Zwiebeln, geschält, jeweils in etwa 6 Spalten geschnitten

1 EL getrockneter Oregano

2 Dosen (je 400 g) Pelati

Rotweinessig

1 getrocknete rote Chilischote, zerbröselt

3 in Öl eingelegte Sardellenfilets guter Qualität, abgetropft



Für den ersten Gang noch:

Für den ersten Gang noch: 500-600 g Malloreddus/Gnocchetti Sardi

Pecorino Sardo, gerieben



Zubereitung:

Den Ofen auf 220°C vorheizen.

Lammkeule mit dem Knoblauch und Rosmarin spicken (d.h. kleine Einschnitte ins Fleisch machen, jeweils ein wenig Rosmarin gefolgt von einem Knoblauch-Viertel einschieben). Rundum mit Olivenöl, Salz und Pfeffer einreiben und in einem Ofenbräter in den Ofen schieben.

Auberginen längs vierteln und in etwa 4 cm breite Viertelstücke schneiden. Zusammen mit den Zwiebelspalten in eine Schüssel geben, mit Salz, Pfeffer und Oregano bestreuen und in ein paar EL Olivenöl wenden.

Wenn der Gigot bereits 15 Minuten im Ofen war, die Auberginen und Zwiebeln in den Ofenbräter um den Gigot herum verteilen und nochmals für weitere 15-20 Minuten in den Ofen schieben.

Ofenhitze auf 180° runterdrehen, den Bräter aus dem Ofen nehmen. Schauen, ob nicht zu viel Fett darin ist (falls ja, etwas abschöpfen). Pelati, Sardellenfilets, Chili und Essig beigeben. Dabei die Pelati und die Sardellen mit einer Holzkelle grob zerteilen. Fleischthermometer an der dicksten Stelle des Gigots so einstecken, dass es den Knochen nicht berührt. Wieder für 1 weitere Stunde in den Ofen schieben.

Falls nötig, das Fleisch von Zeit zu Zeit mit dem Sugo beträufeln. Nach 1 Stunde die Kerntemperatur überprüfen. Sie sollte ca. 65 Grad betragen.

Bräter herausnehmen, Keule mithilfe eines Tranchiermessers und einer Gabel auf ein Schneidebrett heben, lose mit Alufolie bedecken und ruhen lassen, während man die Vorspeise zubereitet und isst. Und zwar wie folgt:

Dazu vorher als primo:



Gnocchetti Sardi con sugo

Gnocchetti Sardi gemäss Packungsangaben kochen (zirka 80g-100g pro Person).

Sugo überprüfen: Überschüssiges Fett mit einem Löffel abschöpfen, Bräter auf den Herd geben und bei mittlerer Hitze warm halten, dabei mit einer Holzkelle umrühren. Abschmecken, je nachdem mit Salz, Pfeffer oder etwas Essig nachwürzen.

Gnocchetti Sardi mit dem Tomatensugo und etwas geriebenem Pecorino Sardo servieren. Danach als Hauptgang den Gigot mit einem Beilagensalat servieren.

Okay, vielleicht sind dir die beiden Lamm-Rezepte zu deftig? Und du willst einfach gemütlich eine Wähe schletzen? Bitte sehr:

Torta salata ai porri e aglio orsino

Es ist Bärlauchsaison! Ein Glück, wer einen eigenen Garten mit Bärlauchbewuchs hat – der kann ruckzuck gehörige Mengen ernten. Aber auch für uns Mindergesegnete ist es kein Ding der Unmöglichkeit, Bärlauch aufzuspüren, derart weitverbreitet ist das Kraut in unseren Breitengraden (und zur Not findet man ihn aktuell auch im Supermarkt).

Bild: shutterstock

Zutaten:

Für den Teig:

100 g Weissmehl Tipo «00»

100 g Vollkornmehl

100 g Butter, in Würfelchen

1 Prise Salz

3-4 EL kalte Milch



(Oooooder nimm' einfach einen guten Fertig-Mürbeteig)

Für die Füllung:

1 grosser Lauchstängel, geputzt und in 1cm-Scheiben geschnitten

Olivenöl

10-12 Bärlauchblätter, längs in feine Streifen geschnitten

6 getrocknete Tomaten in Öl, grob gehackt

100 g Brie, grob zerzupft

1 grosses Ei, leicht geschlagen

Salz und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer

1 Schuss Milch

200 g Philadelphia oder Ricotta

Zubereitung:

In einer Schüssel Mehl, Salz und die kalte Butter mit den Fingerspitzen kneten, bis die Mischung ähnlich wie Paniermehl ist. Milch hinzufügen und gut durchkneten. Teigklumpen mit Klarsichtfolie abdecken und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Derweil die Füllung zubereiten: Lauch in einer Bratpfanne mit 2 EL Olivenöl weich dünsten. Zirka 2 EL Wasser hinzufügen und nach einigen Minuten den Bärlauch hinzufügen. Etwa 8-10 Minuten schmoren lassen, bis der Lauch zart geworden ist. Vom Herd nehmen und leicht kühlen lassen. Zusammen mit Frischkäse, Ei, ein wenig Milch und den getrockneten Tomaten in eine Schüssel geben und gut umrühren. Abschmecken,den Brie hinzufügen und vorsichtig umrühren.

Den Teig auf etwas Mehl mit einem Nudelholz auf zirka 1/2 cm Dicke auswallen und damit eine bebutterte Tortenform ausrollen. Teigboden mit einer Gabel etwas ausstechen. Füllung hineingeben. In einem 180°-200° heissen Ofen etwa eine halbe Stunde backen. Heiss servieren.

So – wem die obige Torte zu tortig ist und die beiden Lammrezepten zu deftig, dem oder der sei dieses ligurische Kaninchen-Menu empfohlen:

Il coniglio con olive e pinoli alla ligure

Kaninchen zu Ostern? Ehrlich gesagt bin ich mir da gar nicht so sicher, wie sehr dies als Oster-Tradition gilt. Doch ein paar mir bekannte Familien pflegen den Brauch. Ostern hat ja mit Hasen zu tun. Das Rezept für Kaninchen nach ligurischer Art mit Oliven und Pinienkernen ist ein exquisites und einfach zuzubereitendes Fleischgericht, typisch für die regionale kulinarische Tradition Italiens.

Das Kaninchenfleisch bleibt weich und zart und wird durch die Zugabe von Oliven und Pinienkernen aromatisiert. Kräuter wie Majoran, Thymian und Salbei parfümieren das Gericht und verleihen ihm ein unverwechselbares Aroma. Du kannst Kaninchen auf ligurische Art mit gebackenen Kartoffeln oder einem frischen Salat der Saison servieren. (Ihr könnt den lieben Kleinen einfach sagen, dass es Huhn ist 😉)

Zutaten:

1 kleiner Bund Salbei

1 kleiner Bund Thymian

1 EL Majoran

2 Knoblauchzehen, geschält, grob gehackt

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1,2 kg Kaninchen, zerteilt (zirka 6 Stücke)

Olivenöl

1 Glas Weisswein

20 g Kapern

30 g schwarze Oliven

20 g Pinienkerne

Zubereitung:

Salbei, Thymian und Majoran zusammen mit dem Knoblauch fein hacken. In eine Schüssel geben und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Kaninchen in einer genügend grossen Pfanne mit 3 EL Olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten. Während des Kochens mit einem Holzlöffel umrühren. Etwas Salz und Pfeffer hinzufügen.

Wenn das Fleisch stellenweise etwas Farbe bekommen hat, die gehackten Kräuter hinzufügen und nochmals ein paar Minuten sautieren.

Mit Wein ablöschen und 15 bis 20 Minuten weiterköcheln lassen. Dabei das Fleisch oft umrühren und mit dem Bratensaft übergiessen.

Kapern unter fliessendem Wasser spülen, um sie zu entsalzen. Auf einem Stück Küchenpapier kurz trocknen. Zusammen mit den Oliven und Pinienkernen in die Pfanne geben, und weitere 10 Minuten bei starker Hitze garen. Vom Herd nehmen und servieren.

Als Beilage oben Erwähntes: Baked Potato, Celeriac & Garlic Mash oder Bratkartoffeln oder ein frischer Beilagensalat.

Und zum Dessert ...

Tja, es ist unvermeidlich. Ihr werdet ohnehin zu viel von diesen Dingern haben.

In diesem Sinne:

Happy Easter, Sretan uskrs, Buona Pasqua, Joyeuses Pâques, Καλό Πάσχα, Gezuar Pashket, Feliz Páscoa, Felices Pascuas, ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்கள், Mutlu Paskalyalar, Срећан Ускрс, Glad påsk, Veselé Velikonoce, Gelukkig Pasen, हैप्पी ईस्टर, Pasg Hapus, 復活節快樂, Pasaka njema, und Frohe Ostern, allerseits!

